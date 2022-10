Addio a Jerry Lee Lewis, l'ultimo grande del primo Rock & Roll

Jerry Lee Lewis, il cui martellante pianoforte boogie-woogie, la voce scatenata e l'essere un personaggio assolutamente sopra le righe lo hanno reso uno dei protagonisti più grandi del primo rock & roll e uno dei pochi rivali di Elvis Presley, è morto.

L'addetto stampa di Lewis ha confermato, dopo giorni di false notizie sulla sua dipartita, la sua morte a Rolling Stone, ma per ora non si conoscono le cause del decesso. Aveva 87 anni.

Lewis è morto nella sua casa nella contea di Desoto, nel Mississippi, con la sua settima moglie, Judith Coghlan, al suo fianco.

Nato a Ferriday, Louisiana, Lewis aveva imparato da solo a nove anni a suonare il pianoforte. E a 14 anni si era esibito per la prima volta in pubblico in un concessionario di auto locale. Fra i suoi maggiori successi c'è "Great Balls of fire", canzona divenuta uno dei simboli della cultura pop e parte della colonna sonora anche del film "Top Gun". Lewis di recente è entrato nella Country Hall of Fame ma non è stato in grado di partecipare alla cerimonia perché influenzato.