Grande successo del concerto di Daniele Silvestri al Regio - Fotogallery

Grande successo per il concerto di Daniele Silvestri questa sera al Teatro Regio per il Barezzi Festival.

Fedele all'originalità che lo contraddistingue, in attesa dell’uscita del prossimo album, Silvestri ha deciso di non lasciare a casa il disco in lavorazione ma di portarlo sul palco, costruendolo insieme al pubblico. «Non solo eseguiamo dei brani inediti - annuncia Silvestri - ma li scriviamo e riscriviamo in ogni singola data sotto gli occhi di tutti. Spettatori inevitabilmente partecipi - volenti o nolenti - di questa parte sperimentale e creativa dello spettacolo». L’apertura è stata affidata agli allievi del conservatorio di Parma che, nell’ambito di Barezzi Evergreen, reinterpretano alcuni dei più grandi successi dell’artista romano.

Domani sulla Gazzetta di Parma un più ampio servizio