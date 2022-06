Memorial Pratizzoli, 400 atleti in gara: un grande successo - Video

Grande successo al Lauro Grossi per il Memorial Pratizzoli, giunto alla sua ottava edizione ma che per la prima volta è stato celebrato a Parma. Nel ricordo del "prof", grande scopritore di talenti, sono stati oltre 400 le giovani promesse dell'atletica leggera in gara, espressione di 14 rappresentative regionali Cadette, chiamate a sfidarsi nelle 24 gare previste.

Il meeting è stato organizzato dal Cus Parma e ha visto anche la presenza di Giancarlo Chittolini, allenatore fidentino premiato dalla Fidal con la Palma al merito tecnico di secondo grado.

Nelle videointerviste la soddisfazione dello stesso Chittolini e Maurizio Pratizzoli.