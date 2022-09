Zebre-Leinster, gli irlandesi vincono 33 a 29

Nel primo incontro di stagione dello United Rugby Championship le Zebre Parma sono andate vicine a cogliere una clamorosa vittoria al Lanfranchi contro Leinster, una delle candidate alla vittoria finale. Gli irlandesi hanno vinto 33-29, per le Zebre 2 punti in classifica, sfruttando l'indisciplina zebrata nel primo tempo (28-10). Grande reazione Zebre nella ripresa con assalto finale che non ha portato al clamoroso ribaltamento. Cinque le mete delle Zebre con Kriel, Bruno, Gesù, Pelser e Smith jr.

Paolo Mulazzi