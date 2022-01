Bergamaschi nuovo capo allenatore delle Zebre

Zebre Rugby Club ha raggiunto un accordo con Emiliano Bergamaschi, il quale ricoprirà il ruolo di capo allenatore della franchigia federale per le restanti gare della stagione 2021/22, con possibilità di estendere ulteriormente il suo incarico per le prossime stagioni. Il tecnico italo-argentino sarà affiancato dall’allenatore dei trequarti Fabio Roselli. Lo staff tecnico del XV del Nord Ovest lavorerà in collaborazione con quello della Nazionale e dell’Accademia Nazionale "Ivan Francescato", favorendo la nuova progettualità per lo sviluppo degli atleti U21/U24 che vede già da questa stagione l'integrazione dell’organico dell’Accademia Nazionale nelle sessioni di allenamento delle Zebre alla Cittadella del Rugby di Parma. "Ricoprire l’incarico di capo allenatore delle Zebre è una grandissima sfida, mi sento molto onorato - ha detto Bergamaschi - Adesso abbiamo l’opportunità di diventare più forti, di crescere e di migliorare a tutti i livelli, come squadra, come giocatori e come club".