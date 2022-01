Riprende lo United Rugby Championship, Bergamaschi: "Squadra pronta per Munster"

Sabato 29 gennaio alle 18 le Zebre scenderanno in campo allo Stadio Lanfranchi di Parma nell’11° turno dello United Rugby Championship contro il Munster.

Parla il nuovo head coach Emiliano Bergamaschi a proposito della partita contro una squadra tra le più prestigiose del nostro continente: “Sarà il 18° incontro ufficiale contro la franchigia irlandese di sede a Cork e Limerick. Siamo a caccia della prima vittoria stagionale, e dovremo creare un gioco destrutturato che pone le basi nei fondamenti del nostro sport: aggressività, ritmo e efficacia nei punti di incontro. Dovremo giocare in modo dinamico, mettendo grande pressione all’avversario per tutti gli ottanta minuti di gioco, rimanendo concentrati per non commettere errori di indisciplina e spingere gli avversari nel loro campo”.

Bergamaschi nuovo capo allenatore dei bianco-neri afferma: “Le Zebre non hanno mai vinto contro la Red Army, una squadra tra le pretendenti al titolo. In un recente passato Munster è stato per tre volte campione del torneo celtico. Nella stagione 2021/22 vanta 9 trionfi su 11 gare ufficiali disputate tra United Rugby Championship ed EPCR Champions Cup: tutto questo offre grandi stimoli alla squadra che si è preparata in settimana al meglio e a parte Fischetti trattenuto con la Nazionale maggiore nel raduno di Verona, in vista del 6 Nazioni, la squadra è al completo e può fare affidamento anche sugli altri nazionali Pierre Bruno, capitan David Sisi, Giosuè Zilocchi e Alessandro Fusco”.

La formazione delle Zebre Rugby che sabato 29 gennaio affronterà gli Irlandesi del Munster:

15. Junior Laloifi (25)

14. Pierre Bruno (36)

13. Erich Cronjé (5)

12. Enrico Lucchin (29)

11. Jacopo Trulla (12)

10. Timothy O’Malley (4)

9. Marcello Violi (77)

8. Renato Giammarioli (67)

7. Iacopo Bianchi (25)

6. Liam Mitchell (4)

5. Andrea Zambonin (9)

4. David Sisi (72) (Cap)

3. Eduardo Bello (71)

2. Oliviero Fabiani (138)

1. Paolo Buonfiglio (15)

A disposizione:

16. Massimo Ceciliani (44)

17. Andrea Lovotti (112)

18. Giosuè Zilocchi (37)

19. Leonard Krumov (70)

20. Potu Junior Leavasa (14)

21. Alessandro Fusco (14)

22. Antonio Rizzi (8)

23. Giulio Bisegni (113)

All. Emiliano Bergamaschi

Non disponibili per infortunio: Luca Andreani, Mattia Bellini, Luca Bigi, Michelangelo Biondelli, Tommaso Boni, Nicolò Casilio, Gabriele Di Giulio, Marco Manfredi, Johan Meyer, Matteo Nocera

Munster Rugby: 15. Matt Gallagher, 14. Calvin Nash, 13. Liam Coombes, 12. Dan Goggin, 11. Shane Daly, 10. Jake Flannery, 9. Neil Cronin, 8. Jack O’Sullivan, 7. John Hodnett, 6. Jack O’Donoghue (Cap), 5. Fineen Wycherley, 4. Jean Kleyn, 3. Keynan Knox, 2. Diarmuid Barron, 1. Jeremy Loughman; All. Johann van Graan

A disposizione: 16. Scott Buckley, 17. Josh Wycherley, 18. Roman Salanoa, 19. Thomas Ahern, 20. Alex Kendellen, 21. Paddy Patterson, 22. Jack Crowley, 23. Chris Farrell

Arbitro: Craig Evans (Welsh Rugby Union)

Assistenti: Federico Vedovelli (Federazione Italiana Rugby) e Maria Beatrice Benvenuti (Federazione Italiana Rugby)

TMO: Alan Falzone (Federazione Italiana Rugby)