Olimpiadi, storica medaglia d'oro nel curling per l'Italia: Constantini-Mosaner meravigliosi

Storica medaglia d'oro per l'Italia nel doppio misto di curling. Stefania Constantini e Amos Mosaner, dopo aver vinto tutte le partite fin qui disputate, nella finale per la medaglia d'oro hanno battuto anche la Norvegia. A decidere il match è stato l'ottavo e ultimo end, al quale gli azzurri erano arrivati in vantaggio per 7-5 dopo essere stati avanti 7-3 al termine del sesto end. L'ultima stone tirata da Stefania ha bocciato le stone norvegesi e conquistato il punto dell'8-5 finale.