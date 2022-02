Olimpiadi, Sofia Goggia in gran forma nell'ultima prova della libera. Italiani ancora ko nel curling

Niente da fare per la squadra azzurra maschile di curling: anche contro il Canada gli azzurri capitanati da Recordaz hanno dovuto arrendersi alla superiorità degli avversari, rinunciando a giocare l'ultimo end nel quale sarebbero partiti con 4 punti di svantaggio.

Sorridente e in gran forma. Sofia Goggia chiude la sua ultima prova in discesa libera alle Olimpiadi di Pechino col quarto tempo sulle prime trenta e in controllo nel finale. L’azzurra è a 38/100 dalla Weidle, leader della prova. «Ho fatto una bella prova ma ho sbagliato alcune linee - ha detto la campionessa olimpica di discesa in carica a Rai Sport -. La sciata c'è, le gambe le ho sentite bene, focus su domani. Sono molto concentrata. Non ho pensato a niente, le mie energie sono state rivolte solo a riprendermi fisicamente. E' stato un periodo difficilissimo con tante cose da fare in pochissimo tempo. La prova che ho dovuto superare è superiore alle difficoltà della gara».

Al termine dell’ultima prova di discesa libera femmnile, lo staff tecnico italiano ha ufficializzato il quartetto che prenderà parte alla gara di domani, martedì 15 febbraio, per l’assegnazione dell’oro di specialità, con inizio alle 11 locali (le 4 in Italia): si tratta, ha reso noto la Federazione (Fisi), di Sofia Goggia, delle sorelle Nadia e Nicol Delago, e di Elena Curtoni.