Violentissimo incidente per Mick Schumacher durante le prove del Gp d'Arabia Saudita. Portato via in ambulanza

Bruttissimo incidente per Mick Schumacher nel corso del Q2 del Gran Premio dell’Arabia Saudita di Formula 1. Il pilota tedesco della Haas, nel giro lanciato, termina ad altissima velocità contro il muro. Apprensione anche nel box Ferrari per il pilota della Academy.

Mick Schumacher ha avuto un impatto violentissimo contro un muretto durante la Q2 del GP di Arabia Saudita. Il pilota ha perso il controllo della sua Haas alla curva 11, andando sopra un cordolo in un punto in cui si procede ad oltre 200 chilometri orari. Qualifiche interrotte e ambulanza in pista per portare via il giovane driver.