Calcio donne: Svizzera ko, Italia a un passo dal Mondiale

L’Italdonne è a un passo dalla qualificazione diretta per i Mondiali di calcio 2023. Ci pensa Cristiana Girelli, con un gol su punizione a otto minuti dal termine, a mandare ko la Svizzera alla Stockhorn Arena di Thun e a conquistare i tre punti che portano le azzurre in te sta al gruppo G con 21 punti (due in più delle elvetiche) a due partite dal termine delle qualificazioni . «E' stata una vittoria sofferta ma meritata, adesso siamo padrone del nostro destino" ha commentato a fine gara la ct Milena Bertolini. A settembre, contro Moldavia e Romania possono staccare il biglietto per l'Australia e la Nuova Zelanda. «Le ragazze sono state bravissime perchè sono state in partita fino alla fine - ha aggiunto la ct - Come avevo chiesto prima di entrare in campo, hanno lottato e avuto fiducia nei loro mezzi. Faccio i complimenti a tutta la squadra perchè ha meritato questi tre punti. Abbiamo fatto un passo importante verso il mondiale e ora dipende tutto da noi.

Questo successo è importante per il movimento e per questo straordinario gruppo di ragazze: hanno dato il massimo per avere la possibilità di partecipare nuovamente al Mondiale». La voglia di riscatto delle azzurre, dopo la sconfitta rimediata a Palermo a novembre scorso proprio contro le elvetiche, è tanta ed il copione dell’incontro è chiaro con l'Italia a fare la partite e l a Svizzera ad attendere. Il primo tempo non è brillantissimo le azzurre fanno fatica a scardinare la difesa del le padrone di casa che in ripartenza sono pericolose. Il leit motiv del secondo tempo non cambia con l’Italia alla ricerca del gol che però tarda ad arrivare per qualche errore di troppo in fase di conclusione. Nel finale a illuminare è Cristiana Girelli che a otto minuti dalla fine porta in vantaggio l’Italia con un preciso calcio di punizione che scavalca la barriera. La corsa sfrenata e l’urlo liberatorio della numero 10, al suo 53esimo centro in Nazionale, racchiudono tutta l’emozione di un gruppo che ha saputo reagire alle difficoltà spazzando via gli ostacoli e firmando una storica rimonta che avvicina l’Italia alla qualificazione al Mondiale del 20 23. Gli ultimi minuti sono di assoluta sofferenza con le azzurre che difendono il vantaggio. Australia e Nuova Zelanda non sono lontane. (ANSA).