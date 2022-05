L'annuncio di Nibali nella sua città: "Questo è il mio ultimo Giro e l'ultima stagione"

«Questo sarà il mio ultimo Giro d’Italia e a fine stagione finirà la mia carriera». Lo ha detto, facendosi sfuggire qualche lacrima, Vincenzo Nibali, ai microfoni della Rai dopo all’arrivo della quinta tappa del Giro , a Messina, la sua città.



«Aspettavo questa tappa da qualche anno. Proprio nella terra dove sono nato e ho iniziato a pedalare volevo annunciare che questo sarà il mio ultimo Giro d’Italia e c he probabilmente mi ritirerò a fine anno», le parole del campione siciliano, visibilmente commosso. Nibali, che compirà 38 anni a novembre, ha vinto in 18 anni di carriera due volte il Giro d’Italia e una il Tour de France e la Vuelta.

«Ho raccolto davvero tantissimo nella mia carriera, ho cercato di fare il meglio fino ad ora - ha detto ancora -. Sono emozionato, qui è iniziata la mia storia, con le prime corse in Sicilia, che poi ho lasciato a 15 anni. Ho dato tantissimo al ciclismo e forse è arrivato il momento di poter restituire un pò quello che ho sottratto alla famiglia, agli amici, a tutto quello che ho sacrificato per le due ruote». (ANSA).