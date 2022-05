A Montecarlo la prima fila è tutta Ferrari (Leclerc in pole, Sainz secondo)

Charles Leclerc, su Ferrari, partirà in pole position nel Gp di Monaco, settima prova del mondiale di Formula 1. Con il tempo di 1'11''376, il monegasco ha preceduto il compagno di squadra Carlos Sainz, per una prima fila tutta Ferrari. Alle loro spalle le due Red Bull, con Sergio Perez davanti a Max Verstappen. In terza fila Lando Norris (McLaren) e George Russell (Mercedes). Solo ottavo invece Lewis Hamilton (Mercedes), alle spalle di Fernando Alonso (Alpine). Completano la Top 10 Sebastian Vettel (Aston Martin) ed Esteban Ocon (Alpine). Qualifiche terminate con qualche secondo d’anticipo per un incidente di Perez che ha bloccato tutti gli altri a circa 30" dal termine delle qualifiche.

Questa la griglia di partenza del Gran Premio di Monaco, in programma su 78 giri del circuito cittadino di Montecarlo pari a 260.286 km, settimo appuntamento del Mondiale di Formula 1: 1a fila 1. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1'11"376 2. Carlos Sainz (Esp) Ferrari 1'11"601 2a fila 3. Sergio Perez (Mex) Red Bull 1'11"629 4. Max Verstappen (Ned) Red Bull 1'11"666 3a fila 5. Lando Norris (Gbr) McLaren 1'11"849 6. George Russell (Gbr) Mercedes 1'12"112

4a fila 7. Fernando Alonso (Esp) Alpine 1'12"247 8. Lewis Hamilton (Gbr) Mercedes 1'12"560 5a fila 9. Sebastian Vettel (Ger) Aston Martin 1'12"732 10. Esteban Ocon (Fra) Alpine 1'13"047 6a fila 11. Yuki Tsunoda (Jpn) AlphaTauri 1'12"797 12. Valtteri Bottas (Fin) Alfa Romeo 1'12"909

7a fila 13. Kevin Magnussen (Den) Haas 1'12"921 14. Daniel Ricciardo (Aus) McLaren 1'12"964 8a fila 15. Mick Schumacher (Ger) Haas 1'13"081 16. Alexander Albon (Tha) Williams 1'13"611 9a fila 17. Pierre Gasly (Fra) AlphaTauri 1'13"600 18. Lance Stroll (Can) Aston Martin 1'13"678 10a fila 19. Nicholas Latifi (Can) Williams 1'14"403 20. Zhou Guanyu (Chn) Alfa Romeo 1'15"606