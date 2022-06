Immenso Nadal: battuto Ruud in tre set, ha vinto il 14° Roland Garros. Per lui è il 22° slam. Altro che ritiro: "Ho tanta energia per continuare"

Rafael Nadal batte il norvegese Casper Ruud 6-3 6-3 6-0 e vince il Roland Garros per la 14/a volta in carriera. Con il successo di oggi lo spagnolo raggiunge quota 22 Slam vinti, portandosi a +2 sui rivali di sempre, Roger Federer e Novak Djokovic fermi a 20 successi.

"Qui mi sento a casa. Difficile descrivere le mie sensazioni in questo momento. Non avrei mai pensato di essere qui a 36 anni e di essere ancora competitivo. Ho tanta energia per provare a continuare. E’ per me incredibile giocare qui, grazie di cuore. Non so cosa accadrà in futuro, continuerò a provarci e a lottare". Così, dopo il trionfo di oggi al Roland Garros, Rafa Nadal. Per ora, quindi, un sospiro di sollievo per i suoi tifosi. Nonostante i problemi al piede e l'età, lo spagnolo andrà avanti. E questo non detto che sia stato, come si pensava alla vigilia, il suo ultimo French Open. "A Casper Ruud dico che è stato un piacere giocare con lui questa finale. Sono contento per lui, per la sua famiglia e il suo team per la crescita che sta facendo. Ora ringrazio il mio team e la mia famiglia: è straordinario tutto quello che sta succedendo in questo 2022. Senza il loro supporto tutto questo non sarebbe possibile. Ringrazio chi organizza questo evento: per me è il miglior torneo al mondo, dai raccattapalle alla direzione", ha aggiunto Raf Nadal al microfono del "Philippe-Chatrier" dopo la finale odierna.