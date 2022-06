Leclerc in pole a Baku, poi Perez

Charles Leclerc si conferma un animale da qualifica. Nonostante qualche errore e un pizzico di sfortuna di troppo nelle ultime gare, il monegasco della Ferrari raccoglie la quarta pole position di fila a Baku, la quindicesima della carriera. Un vero e proprio rullo compressore nelle giornate di sabato, quando ha ottenuto per otto volte consecutive la prima fila. Oggi la condivide con Sergio Perez, che si è messo ancora una volta davanti a Max Verstappen: "Mi sento bene, tutte le pole position sono belle ma questa non me l’aspettavo. Pensavo che la Red Bull sarebbe stata più forte, soprattutto dopo il Q1 e il Q2. Ma nell’ultimo giro sono riuscivo a mettere insieme le cose e sono felice di aver fatto il tempo migliore", le parole di Leclerc che dovrà guardarsi alle spalle in partenza dal duo della Red Bull. In primis dallo stesso Perez, staccato di due decimi dalla vetta sul giro secco: "Siamo sopravvissuti andando vicino al muro, anche se non è stata una qualifica ideale perché abbiamo avuto un problema al motore, non riuscivamo a riaccenderlo e questo ci è costato un pò in termini di potenza. Non so se in caso contrario avremmo fatto la pole perché Leclerc ha fatto un ottimo giro". Deve inseguire Verstappen, che nonostante un ultimo settore di altissimo livello resta dietro al compagno di box: "Ho faticato a trovare il bilanciamento sul posteriore, non è quello che volevo ma sicuramente il secondo e terzo posto di oggi possono darci una buona opportunità. Se batteremo la Ferrari? Lo scopriremo domani, credo ci manchi qualcosa nel giro, ma in gara la nostra macchina solitamente va molto bene". Sperava in un uno-due Ferrari invece Carlos Sainz, capace di ottenere la pole provvisoria a pochi minuti dal termine del Q3. Alla fine però è balzato al quarto posto: "Oggi è stata una buona qualifica fino a quando non ho oltrepassato il limite, ero in lotta per la pole. Venivo da un paio di gare in cui non mi trovavo, finalmente qui ho più confidenza e sono nella battaglia. Si poteva fare una doppietta oggi, ma sono felice di come sto in macchina". Solita prestazione solida di George Russell. Il più giovane della coppia targata Mercedes è quinto, davanti all’AlphaTauri di Pierre Gasly e al compagno Lewis Hamilton.

Sorridono i due veterani del paddock, Sebastian Vettel e Fernando Alonso, entrambi in Q3: domani scatteranno nono e decimo. Più attardate le due McLaren di Lando Norris e Daniel Ricciardo, rispettivamente undicesimo e dodicesimo, già fuori in Q2, mentre c'è segnalare una bandiera rossa fatta scattare da Lance Stroll, il quale è andato contro le barriere in Q1, danneggiando la propria Aston Martin. Domani la gara è in programma alle ore 13:00.