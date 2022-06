Gp Olanda, doppietta italiana con Bagnaia e Bezzecchi. Quartararo out

Francesco Bagnaia vince il Gran Premio d’Olanda di MotoGP.

Il pilota della Ducati domina l'appuntamento di Assen, confermando la pole del sabato e rientrando in corsa per il titolo.

Domenica da incubo invece per Fabio Quartararo: il francese della Yamaha è stato autore di una doppia caduta, prima coinvolgendo Aleix Espargaro e successivamente finendo per terra solo. Ritiro e zero per il campione del mondo in carica, che però resta saldamente in vetta alla classifica generale. Completano il podio l’altro italiano Marco Bezzecchi (Ducati) e l’Aprilia di Maverick Vinales. Fuori dal podio e in quarta posizione lo stesso Aleix Espargaro (Aprilia), autore di una grande rimonta, davanti a Brad Binder (Ktm) e l’australiano Jack Miller (Ducati). Decima la Suzuki di Alex Rins davanti a Enea Bastianini del Team Gresini.

Questo l’ordine di arrivo del Gran Premio d’Olanda della classe Moto2, disputato sul circuito di Assen. 1. Augusto Fernandez (Esp) Kalex in 39'07"133 alla media di 167.1 km/h 2. Ai Ogura (Jpn) Kalex a 0"660 3. Jake Dixon (Gbr) Kalex 0"725 4. Celestino Vietti (Ita) Kalex 0"758 5. Bo Bendsneyder (Ned) Kalex 1"485 6. Alonso Lopez (Esp) Boscoscuro 5"417 7. Tony Arbolino (Ita) Kalex 5"553 8. Joe Roberts (Usa) Kalex 7"396 9. Manuel Gonzalez (Esp) Kalex 7"589 10. Filip Salac (Cze) Kalex 7"691 Giro più veloce: (24°) Celestino Vietti (Ita) in 1'36"729 a 169 km/h