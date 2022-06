Mondiali Fondo, bronzo per Giulia Gabrielleschi nei 5 km Donne

Altra medaglia per la spedizione azzurra ai Mondiali di nuoto, a Budapest. A conquistarla è stata la toscana Giulia Gabrielleschi, terza, quindi di bronzo, nella 5 chilometri in acque libere, disputata nello specchio del Lupa Lake.

Si tratta della terza medaglia degli italiani del fondo, in altrettante gare, dopo le nove arrivate in vasca, e della seconda della specialista di Pistoia delle Fiamme Oro. Sui due gradini più alti del podio, invece, la brasiliana Ana Marcela Cunha, alla sesta medaglia d’oro iridata in carriera, e la francese Aurelie Muller, d’argento. Settimo posto invece per l'altra azzurra in gara, ovvero Ginevra Taddeucci, anche lei toscana. "Volevo fortemente questa medaglia, per coronare il mio percorso. Il nostro è un team stratosferico. Spero che continueremo così. Ora ci attendono le gare sui 10 chilometri", ha dichiarato la Gabrielleschi a fine gara, ai microfoni di Rai Sport.