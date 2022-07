Silverstone, la Ferrari parte benissimo nelle prove libere

Il weekend di Silverstone comincia con il piede giusto per la Ferrari. Dopo una prima sessione di libere dai riferimenti praticamente nulli - con soli 10 piloti capaci di far segnare un tempo competitivo a causa della pioggia e delle numerose interruzioni - la Rossa si scatena nel pomeriggio delle FP2. Il miglior tempo sull'asciutto è di un ottimo Carlos Sainz, in fiducia dopo la lotta con Max Verstappen in Canada. Lo spagnolo stampa un incoraggiante 1'28"942, precedendo un convincente Lewis Hamilton, anche lui con un buon piglio dopo le polemiche di sfondo razzista con Nelson Piquet. A completare il podio virtuale, leggermente a sorpresa, spunta la McLaren di Lando Norris che però sul passo gara non dovrebbe creare troppi grattacapi alle prime due scuderie del Mondiale. In casa Red Bull non è stato un venerdì scintillante. La prima sessione non ha visto scendere in pista i due piloti, mentre la seconda ora di libere li ha visti protagonisti solo a tratti: Max Verstappen ha ottenuto il quarto tempo a oltre due decimi da Sainz, pur precedendo Charles Leclerc, atteso al solito scoppiettante sabato di qualifica.

Per il monegasco (quinto) si tratta forse dell’ultimo treno per non lasciar scappare in classifica il campione in carica e leader del Mondiale, che finora non ha sorpreso in termini di giro secco. Ancora più indietro l’altro pilota della scuderia di Milton Keynes, il messicano Sergio Perez (settimo) con quasi un secondo di gap dalla vetta tra Fernando Alonso e George Russell. Si conferma in difficoltà Mick Schumacher, penultimo con la Haas solo davanti al canadese Nicholas Latifi della Williams. La simulazione per la qualifica di domani non sembra comunque troppo indicativa, visti i pochi giri della Red Bull. Ma Ferrari e soprattutto Mercedes (più competitiva rispetto al solito) possono sorridere. Il sabato comincerà con le FP3 a partire dalle ore 13 italiane.