Wimbledon, Nadal rimonta Fritz, è in semifinale

Rafael Nadal si è qualificato per la semifinale del torneo di Wimbledon, l’ottava nella sua carriera, battendo al quinto set lo statunitense Taylor Fritz, col punteggio di 3 -6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6.

Lo spagnolo dovrà ora affrontare l’australiano Nick Kyrgios, che ha avuto la meglio sul cileno Garin. E’ stata un’impresa quella del 36enne n.4 al mondo che nel secondo set si era fermato per un problema fisico, ricorrendo al medical time out e facendo temere per un suo ritiro dal match. Ma Nadal non si è arreso, prima recuperando un set di svantaggio e imponendosi 10-4 al tie break del quinto set, dopo quattro ore e 20' di gioco.

«Ho avuto un problema agli addominali e quindi ho dovuto cercare un modo diverso per servire e fare certi colpi. Davvero pensavo di non riuscire a finire la partita, ma questo campo mi ha dato forza e sono riuscito a continuare».

Così Rafa Nadal dopo il trionfo in cinque set nei quarti di finale a Wimbledon contro lo statunitense Taylor Fritz. Nadal ora ha 48 ore a disposizione per recuperare la miglior condizione possibile con cui affrontare l’australiano Nick Kyrgios, ma il successo odierno ha dimostrato ancora una volta la sua tenacia. «A me piace giocare queste partite, davanti a questo pubblico, che ringrazio - ha detto lo spagnolo ricevendo in cambio un’ovazione -, e li ho trovato la forza».