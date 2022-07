L'orologio da 2 milioni rubato a Leclerc? Sarebbe stato venduto a 200 mila euro in Spagna

C'era da aspettarselo: un pezzo così pregiato, unico, prima o poi sarebbe saltato fuori, bastava aspettare. Secondo la polizia di Napoli, il Richard Mille che era stato rubato in Versilia a Charles Leclerc da una banda originaria di Napoli sarebbe stato piazzato a un imprenditore spagnolo. E per molto molto meno del suo valore di 2milioni di euro. Parliamo comunque di 200 mila euro. Non bruscolini. Un orologio prezioso di per sè, ma se considerate che all’altezza della cassa c'è la dedica che l’azienda svizzera di orologi di lusso ha rivolto al pilota della Ferrari, per un omaggio riservato solo a pochissimi e speciali campioni, doventa un pezzo unico, praticamente invendibile e impossibile da mettere al polso per chiunque, se non il pilota della Ferrari. C'è poi la firma del pilota riprodotta a mo' di serigrafia sulla cassa, che è stata realizzata con una tecnica artigianale unica al mondo. Dopo il furto, eseguito con la scusa del "facciamo un selfie", l’orologio è rimasto per mesi a Napoli, nel tentativo di trovargli un acquirente adeguato. Poi ha avuto inizio una trattativa con i ricettatori: sulle prime, i ragazzi volevano un milione di euro, ma alla fine la vendita è arrivata per 200 mila euro.