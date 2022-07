Paola Egonu, il nuovo amore è il (collega) pallavolista Michal Filip

Una serie di foto postate che valgono un annuncio, l'ufficialiazione della loro love story. Paola Egonu e il nuovo fidanzato Michal Filip hanno subito lasciato la Sardegna e sono volati in Polonia. A casa di lui: i due pallavolisti hanno scelto di passare gli ultimi giorni di vacanza nel Paese natale di Filip, che avrà anche l'occasione di presentare a Paola la sua famiglia. I due poi, voleranno in Turchia, entrambi giocheranno lì: Egonu ha lasciato l'Imoco Conegliano per la nuova avventura con il VakifBank Istanbul, detentore della Champions League. Ma ancor prima la 23enne che ha da poco trascinato l'Italia alla vittoria nella Nations League, inizierà la preparazione in vista del Mondiale che si giocherà in Olanda tra settembre e ottobre. Egonu in passato ha avuto una storia con con la pallavolista Katarzyna Skorupa, anche lei polacca. Michal Filip, schiacciatore classe 1994, gioca in Turchia. Nel recente passato.