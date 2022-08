Europei, oro per la Panziera nei 200 dorso e Ceccon nei 50 farfalla e argento per la Cerruti nel sincro

Sensazionale trionfo di Margherita Panziera che ha letteralmente stracciato tutte le avversarie nei 200 dorso conquistando una medaglia d'oro che non è mai stata in discussione ai campionati Europei in corso di svolgimento a Roma. Subito dopo arriva un'altra medaglia d'oro grazie a Thomas Ceccon che trionfa nei 50 farfalla.

L’azzurra del Sincro Linda Cerruti è medaglia d’argento, con il punteggio di 90.8839, agli Europei di nuoto di Roma nel solo techinical. Meglio di lei ha fatto solo l'ucraina Marta Fiedina con 92.6394. Bronzo, invece, per l'austriaca Alexandri Vasiliki con 90.0156. Per l’Italia è il terzo argento nel medagliere dall’inizio di questi Europei.