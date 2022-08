Dazn, problemi con le partite di A: "Seguitele su Instagram"

"Alcuni utenti stanno attualmente riscontrando problemi di accesso sulla nostra piattaforma. Stiamo lavorando duramente per trovare il prima possibile una soluzione e ci scusiamo per l’inconveniente". Lo scrive il team Dazn sui social, dopo i disservizi riscontrati da molti utenti durante le partite della prima giornata di campionato.

I problemi hanno avuto inizio nel finale delle due gare pomeridiane (Fiorentina-Cremonese e Lazio-Bologna), ma per gli appassionati è stato ancora più complicato accedere alle gare serali (Salernitana-Roma e Spezia-Empoli).

L'intervento di Della Vedova

"La Lega Calcio e Dazn stanno sequestrando il Campionato di calcio ai tifosi paganti, a causa dei malfunzionamenti. Il campionato comincia nel peggiore dei modi. A questo punto si rende necessario l’intervento dell’Agcom" ha scritto su Twitter il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova. Protesta anche dal Codacons, che annuncia "che depositerà una denuncia per interruzione di pubblico servizio e truffa".

L'intervento del Pd

«In tutta Italia ci sono gravi problemi di ricezione della trasmissioni di Dazn Italia. Il Pd ha inoltrato una segnalazione urgente ad Agcom per accertare eventuali violazione degli accordi sulla qualità del segnale raggiunti in quella sede». Lo annuncia in una nota Mauro Berruto, della segreteria nazionale del Pd.

Calenda: "Una fesseria togliere i diritti a Sky"

"Alla fine è stata semplicemente una fesseria togliere i diritti a Sky. Peraltro colpendo una grande azienda che aveva investito in Italia e fa anche cinema, serie e cultura". Lo afferma in una nota il segretario di Azione, Carlo Calenda, in merito a Dazn.

Anche Gasparri si lamenta

"I prezzi li alza ma Dazn peggiora il servizio. Avvio vergognoso per il campionato. Intervenga Agcom, il pubblico paga e non merita questo tradimento". Così su Twitter il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

Salvini: "Il servizio fa schifo"

"Da abbonato a Dazn credo che il servizio che stanno offrendo faccia schifo". Così su Twitter il segretario della Lega Matteo Salvini.