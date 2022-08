Gp del Belgio: Verstappen vola (ma è retrocesso 15°), la pole è di Sainz. Leclerc 16°

Le penalità ridisegnano la griglia di partenza del Gran premio del Belgio di Formula 1, in programma domani pomeriggio sul circuito di Spa-Francorchamps. Vero è che Max erstappen ha fatto registrare il miglior tempo nelle qualifiche e, se non dovesse oggi scontare una penalità, partirebbe dalla pole position, perchè il suo 1'43"665 è straordinario, ma in realtà il campione del mondo in carica di Formula 1 dovrà cedere lo scettro di poleman alla rivale Ferrari: non quella di Leclerc, bensì la 'rossà guidata dallo spagnolo Carlos Sainz che ha fatto fermare i cronometri sull'ottimo tempo di 1'44"297. Sarà lui, dunque, a partire davanti a tutti gli altri.

Alle spalle allo spagnolo l’altra Red Bull del messicano Sergio Perez (1'44"462). Leclerc, che ha fatto registrare il quarto miglior tempo di giornata, scatterà dalla 16/a posizione, subito dopo l’olandese volante, sempre a causa delle penalità. In seconda fila scalano, pertanto, Fernando Alonso, che aveva il 6/o miglior tempo, e la Mercedes di Lewis Hamilton, 7/o nelle qualifiche odierne.

Comincerà in salita, dunque, il Gp del Belgio per Verstappen e Leclerc, chiamati a inseguire fin dopo il via e in cerca di altri punti. In particolare il ferrarista, nell’ultimo appuntamento prima di Monza, ci tiene a ottenere un risultato di prestigio che rilanci la 'rossà di Maranello e trasformi l'autodromo della città brianzola nel 'Carnevale di Rio de Janeirò. Festa garantita? Forse. Grande prestazione del thailandese Alexander Albon con la Williams, che ha estromesso dalla Q2 Daniel Ricciardo; ques'ultimo in settimana aveva annunciato l’addio alla McLaren e dunque era atteso da una prestazione di alto profilo. Il britannico Norris, anche lui su McLaren, lo ha battuto ancora una volta in queste 14 qualifiche della stagione 2022. Dodicesimo posto per il francese Pierre Gasly (AlphaTauri), seguono Zhou 13/o, Lance Stroll 14/o e Mick Schumacher 15/o. E’ addirittura finito fuori dalla Q1 il pluridecorato tedesco Sebastian Vettel, ormai vicino al canto del cigno. Le sue parole ("voglio godermi al meglio le ultime gare della mia carriera") non hanno trovato seguito con una prestazione degna. Pure Stroll ha fatto meglio.

Chi esce sconfitto veramente da queste qualifiche belghe è il finlandese Valtteri Bottas, che chiude all’ultimo posto: da oltre 7 anni non veniva eliminato nella Q1. Era il 2015 e il Gran premio era quello di Montecarlo.