Grande Italbasket. Ma non basta: in semifinale agli europei va la Francia

L’Italia si ferma a due liberi dalla semifinale. Quelli sbagliati da Simone Fontecchio sul 77-75 a una manciata di secondi dalla fine. Ma se gli azzurri sono arrivati a +2 a un passo dalla sirena, è proprio merito del 26enne di Pescara, per l’ennesima volta MVP con 21 punti personali a referto. La squadra di Pozzecco va vicinissima a un’altra impresa dopo quella messa a segno contro la Serbia di Jokic, ma cede per 93-85 alla Francia. E il canovaccio della gara sembra piuttosto simile agli ottavi, con un primo tempo ricco di errori. Gli azzurri inseguono per i primi due quarti, poi al ritorno dagli spogliatoi cominciano la propria rimonta fino a prendere in mano il pallino del gioco nell’ultima frazione. Dopo un terzo quarto da 31 punti, l’Italia sembra avere la gara in mano con una Francia a dir poco in sfiducia. Giunti al 77-75, Fontecchio manca il colpo del ko. Dall’altra parte Heurtel penetra e va a canestro, mandando i suoi al supplementare. E lì il colpo psicologico si fa sentire tutto.