Maria Sakkari: "Parma città stupenda, farò di tutto per vincere qui"

Alla vigilia del debutto al Parma Ladies Open - al primo turno affronterà una giocatrice proveniente dalle qualificazioni - la greca Maria Sakkari è carica: "Parma è una città stupenda nel suo complesso. E non soltanto per le specialità culinarie come il Prosciutto e il Parmigiano Reggiano, che pure adoro" ha detto la numero 6 al mondo. "Le mie aspettative su questo torneo sono alte: farò di tutto per vincere".