Mondiali volley: 3-1 al Giappone, l'Italia 'vede' i quarti

Dopo il ko di ieri, al tie break contro il Brasile, l’Italvolley si riscatta e supera il Giappone 3-1 nella seconda partita della seconda fase dei campionati del mondo i pallavolo femminile. Le azzurre, sotto di un set, scacciano tutti i fantasmi contro le nipponiche e riprendono la loro corsa vincendo 3-1 (20-25, 25-20, 25-14, 25-15). Le ragazze di Mazzanti sono sempre in testa nella Pool E e venerdì affronteranno l’Argentina con la possibilità di chiudere il discorso qualificazione ai quarti. A meno di 24 ore dal ko con il Brasile, le campionesse d’Europa hanno trovato la forza per reagire, superando di forza un’avversaria sempre insidiosa come la squadra asiatica. Con il Giappone Mazzanti ha inserito dall’inizio Sylla per Pietrini, confermando Orro in palleggio, opposto Egonu, Bosetti in banda, centrali Chirichella e Danesi, libero De Gennaro.

Il match si è messo subito in salita per le ragazze di Mazzanti, costrette a subire il ritmo delle giapponesi che si aggiudicano il primo set 25-20. Nella seconda frazione le asiatiche hanno tentato di ripetersi (5-8), ma l’Italia ha mostrato ben altra consistenza (9-9). De Gennaro ha guidato magistralmente la difesa azzurre e per il Giappone è diventata durissima mettere a terra il pallone (12-9). Sylla ed Egonu hanno dato ancora più spinta all’Italia. Le campionesse d’Europa non hanno mai abbassato la concentrazione, fino al definitivo 25-20. La vittoria del set ha caricato le azzurre di Mazzanti, capaci al rientro in campo di piazzare un devastante 7-0. Le fasi successive hanno confermato la superiorità di Egonu e compagne, perfette in ogni fondamentale (14-6). Le campionesse d’Europa per tutta la frazione hanno mostrato una grandissima pallavolo e le avversarie si sono dovute arrendere sotto i colpi di Sylla ed Egonu. L’ottimo momento dell’Italia è proseguito nella quarta frazione, l’equilibrio infatti è durato fin sull'8-7, poi le ragazze di Davide Mazzanti hanno cambiato marcia. Le azzurre hanno imposto di forza il proprio gioco. Nel finale il Giappone ha tentato un timido tentativo di rimonta, ma la nazionale azzurra non ha fatto sconti e ha chiuso il match con un netto 25-15. (ANSA).