Mondiali di ciclismo su pista: doppio argento Italia con "Inseguimento" uomini e "Eliminazione" donne

Arriva un’altra medaglia per l'Italia ai Mondiali di ciclismo su pista di Parigi. Dopo l’oro di ieri di Martina Fidanza nello scratch e l’argento maschile nell’inseguimento a squadre, al Velodrome National di Parigi St Quentin-en-Yvelines è Rachele Barbieri a salire sul secondo gradino del podio della gara a eliminazione. Un anno dopo il trionfo iridato di Letizia Paternoster, la 25enne emiliana - già campionessa mondiale nello scratch nel 2017 a Hong Kong e quest’anno doppio oro europeo nell’omnium e nell’americana - è argento, sconfitta solo dalla belga Lotte Kopecki. Bronzo alla statunitense Jennifer Valente. Un’altra medaglia arriverà sicuramente in serata per l’Italia: le azzurre dell’inseguimento a squadre sfideranno la Gran Bretagna per il titolo.

L’Italia ha conquistato la medaglia d’argento nell’inseguimento a squadre maschile ai mondiali di ciclismo su pista in corso a Saint Quentin en Yvelines (Francia). Il quartetto guidato dal fresco recordman dell’ora, Filippo Ganna, e composto anche da Simone Consonni, Jonathan Milan e Manlio Moro è stato battuto in finale per due decimi dalla Gran Bretagna, che ha chiuso in 3'45"729. La medaglia di bronzo è stata conquistata dalla Danimarca ai danni dell’Australia.