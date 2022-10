Italia, argento mondiale ma perde la Egonu: "Mi hanno chiesto perchè sono italiana: è la mia ultima partita in nazionale" - Video: lo sfogo in lacrime della campionessa

Terzo posto e medaglia di bronzo mondiale per la nazionale femminile di pallavolo. Nella finalina di Apeldoorn, in Olanda, l’Italia ha battuto gli Stati Uniti 3-0 (25-20, 25-15 27-25).Per l’Italia è la terza medaglia iridata dopo l’oro del 2002 e l’argento del 2018. Paola Egonu dopo il 3-0 agli Usa è esplosa con il suo procuratore Marco Reguzzoni: “Mi hanno detto 'perchè sei italiana'…questa è la mia ultima partita in Nazionale, sono stanca. Non puoi capire”.