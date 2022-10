Pallone d'oro è il trionfo (annunciato) di Benzema. Secondo Mane, terzo De Bruyne - La classifica - L'albo d'oro

Finalmente Karim Benzema. Nessuna sorpresa al Theatre du Chatelet di Parigi dove la 66esima edizione del Pallone d’Oro incorona il quasi 35enne attaccante francese del Real Madrid. Un premio meritato alla carriera ma soprattutto alla straordinaria stagione che ha visto Benzema, dal 2009 ai blancos, tornare protagonista con la maglia dei Bleus - a segno nella finale di Nations League vinta poi sulla Spagna - e trascinare la squadra di Ancelotti allo storico doblete Liga-Champions: 27 i centri che gli hanno consentito anche di vincere il Pichichi in campionato, 15 quelli nella massima competizione continentale conclusa col trionfo sul Liverpool. A lungo all’ombra di Cristiano Ronaldo, l’ex Lione nelle ultime stagioni ha dimostrato una leadership che in pochi sospettavano, prendendo sulle sue spalle non solo il peso dell’attacco del Real ma tutta la squadra assieme agli altri grandi 'vecchì come Modric e Kroos. Secondo giocatore proprio dopo Modric a spezzare il duopolio Messi-Ronaldo (nemmeno nei 30 l’argentino, solo 20^ CR7) che dal 2008 contraddistingue il premio di "France Football", Benzema riceve il premio direttamente dalle mani di Zinedine Zidane, ultimo francese a conquistare il Pallone d’Oro nell’ormai lontano nel 1998 e suo ex allenatore al Real.

"Essere qui è un orgoglio. Penso a quando ero bambino, a tutto il lavoro che mi sono messo alle spalle. Sono cresciuto con questo sogno nella mia testa, ed è stata una motivazione". Karim Benzema commenta così la conquista del Pallone d’Oro 2022. "Ho avuto due modelli nella vita, Zidane e Ronaldo - le sue parole dal palco del Theatre du Chatelet - Ho lavorato tanto, non ho mai mollato mantenendo questo sogno nella testa. Ci sono stati momenti difficili che però mi hanno reso più forte a livello mentale, non mi sono mai arreso, ho mantenuto la gioia di giocare a calcio e oggi posso dire di essere fiero del percorso che ho fatto. Voglio continuare così". Benzema ringrazia la famiglia, i compagni di squadra e Florentino Perez, presidente dei blancos, "ormai uno di famiglia: mi ha dato l’opportunità di firmare per il Real, è venuto fino a casa mia per convincermi, ha sempre avuto fiducia in me". E poi una dedica: "Questo è un premio individuale ma arriva grazie al lavoro collettivo, questo è il Pallone d’Oro del popolo".

La classifica

1. Karim Benzema (Francia, Real Madrid)

2. Sadio Mane (Senegal, Liverpool/Bayern Monaco )

3. Kevin De Bruyne (Belgio, Manchester City)

4. Robert Lewandowski (Polonia, Bayern Monaco/Barcellona)

5. Mohamed Salah (Egitto, Liverpool)

6. Kylian Mbappé (Francia, Paris Saint Germain)

7. Thibaut Courtois (Belgio, Real Madrid)

8. Vinicius Junior (Brasile, Real Madrid)

9. Luka Modric (Croazia, Real Madrid)

10. Erling Haaland (Norvegia, Borussia Dortmund/Manchester City)

11. Son Heung-Min (Corea del Sud, Tottenham)

12. Riyad Mahrez (Algeria, Manchester City)

13. Sebastien Haller (Costa d’Avorio, Ajax/Borussia Dortmund)

14. Fabinho (Brasile, Liverpool)

14. Rafael Leao (Portogallo, Milan)

16. Virgil Van Dijk (Olanda, Liverpool)

17. Casemiro (Brasile, Real Madrid/Manchester United)

17. Dusan Vlahovic (Serbia, Fiorentina/Juventus)

17. Luis Diaz (Colombia, Porto/Liverpool)

20. Cristiano Ronaldo (Portogallo, Manchester United)

21. Harry Kane (Inghilterra, Tottenham)

22. Trent Alexander-Arnold (Inghilterra, Liverpool)

22. Phil Foden (Inghilterra, Manchester City)

22. Bernardo Silva (Portogallo, Manchester City)

25. Joshua Kimmich (Germania, Bayern Monaco)

25. Mike Maignan (Francia, Milan)

25. Joao Cancelo (Portogallo, Manchester City)

25. Christopher Nkunku (Francia, RB Lipsia)

25. Darwin Nunez (Uruguay, Benfica/Liverpool)

25. Antonio Rudiger (Germania, Chelsea/Real Madrid)

L'albo d'oro

1956: Stanley MATTHEWS (Eng, Blackpool) 1957: Alfredo DI STEFANO (Esp-Arg, Real Madrid) 1958: Raymond KOPA (Fra, Real Madrid) 1959: Alfredo DI STEFANO (Esp-Arg, Real Madrid) 1960: Luis SUAREZ (Esp, Barcellona) 1961: Omar SIVORI (ITA-Arg, Juventus) 1962: Josef MASOPUST (Cze, Dukla Praga) 1963: Lev JASCIN (Urss, Dinamo Mosca) 1964: Denis LAW (Sco, Manchester United) 1965: EUSEBIO (Por, Benfica) 1966: Bobby CHARLTON (Eng, Manchester United) 1967: Florian ALBERT (Hun, Ferencvaros) 1968: George BEST (Irl, Manchester United) 1969: Gianni RIVERA (ITA, Milan) 1970: Gerd MULLER (Ger, Bayern Monaco) 1971: Johan CRUYFF (Ned, Ajax) 1972: Franz BECKENBAUER (Ger, Bayern Monaco) (ITALPRESS): 1973: Johan CRUYFF (Ned, Ajax-Barcellona) 1974: Johan CRUYFF (Ned, Barcellona) 1975: Oleg BLOCHIN (Urss, Dinamo Kiev) 1976: Franz BECKENBAUER (Ger, Bayern Monaco) 1977: Allan SIMONSEN (Den, Borussia Moenchegladbach) 1978: Kevin KEEGAN (Eng, Amburgo) 1979: Kevin KEEGAN (Eng, Amburgo) 1980: Karl-Heinz RUMMENIGGE (Ger, Bayern Monaco) 1981: Karl-Heinz RUMMENIGGE (Ger, Bayern Monaco) 1982: Paolo ROSSI (ITA, Juventus) 1983: Michel PLATINI (Fra, Juventus) 1984: Michel PLATINI (Fra, Juventus) 1985: Michel PLATINI (Fra, Juventus) 1986: Igor BELANOV (Urss, Dinamo Kiev) 1987: Ruud GULLIT (Ned, PSV-Milan) 1988: Marco VAN BASTEN (Ned, Milan) 1989: Marco VAN BASTEN (Ned, Milan) 1990: Lothar MATTHAEUS (Ger, Inter) 1991: Jean-Pierre PAPIN (Fra, Olympique Marsiglia) (ITALPRESS) 1992: Marco VAN BASTEN (Ned, Milan) 1993: Roberto BAGGIO (ITA, Juventus) 1994: Hristo STOICHKOV (Bul, Barcellona) 1995: George WEAH (Lib, Milan) 1996: Mattias SAMMER (Ger, Borussia Dortmund) 1997: RONALDO (Bra, Barcellona-Inter) 1998: Zinedine ZIDANE (Fra, Juventus) 1999: RIVALDO (Bra, Barcellona) 2000: Luis FIGO (Por, Barcellona-Real Madrid) 2001: Michael OWEN (Eng, Liverpool) 2002: RONALDO (Bra, Inter-Real Madrid) 2003: Pavel NEDVED (Rep.Ceca, Juventus) 2004: Andriy SHEVCHENKO (Ukr, Milan) 2005: RONALDINHO (Bra, Barcellona) 2006: Fabio CANNAVARO (ITA, Juventus-Real Madrid) 2007: Ricardo KAKA' (Bra, Milan) 2008: Cristiano RONALDO (Por, Manchester United) 2009: Lionel MESSI (Arg, Barcellona) 2010: Lionel MESSI (Arg, Barcellona); 2011: Lionel MESSI (Arg, Barcellona) 2012: Lionel MESSI (Arg, Barcellona) 2013: Cristiano RONALDO (Por, Real Madrid) 2014: Cristiano RONALDO (Por, Real Madrid) 2015: Lionel MESSI (Arg, Barcellona) 2016: Cristiano RONALDO (Por, Real Madrid) 2017: Cristiano RONALDO (Por, Real Madrid) 2018: Luka MODRIC (Cro, Real Madrid) 2019: Lionel MESSI (Arg, Barcellona) 2020: NON ASSEGNATO 2021: Lionel MESSI (Arg, Barcellona/Psg) 2022: Karim BENZEMA (Fra, Real Madrid) NB: Dal 2010 al 2015 il Pallone d’Oro è stato riunito al Fifa World Player assegnato dalla Fifa