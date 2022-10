Buon compleanno a Stefano, da eroe di Sanremo (Video) a tecnico dello scudetto numero 19 (Video) - Il grido di San Siro "Pioli's on fire" (Video)

Giornata speciale per Stefano Pioli, che a Milanello ha festeggiato il suo 57esimo compleanno insieme ai dirigenti (presenti Maldini e Massara), squadra e staff con una torta di compleanno.

Il Milan ha dedicato un tweet al suo tecnico in cui ha scritto: "Un ardente desiderio di vincere e innovare. Che tu possa avere festeggiamenti infuocati, mister. Ci hai riportati sul tetto d'Italia: auguri mister!".

In mattinata l’allenatore (atteso in conferenza stampa domani alle 14) ha provato le possibili novità in vista della gara di sabato contro il Monza, quando il Milan potrà contare sui ritorni di Kjaer e De Ketelaere, anche se entrambi i giocatori sembrano destinati inizialmente alla panchina. Le novità potrebbero riguardare centrocampo e attacco, con le rotazioni che verrebbero studiate anche in funzione della trasferta di Champions League di martedì prossimo a Zagabria: Pobega si ritroverebbe così in lizza per una maglia al posto di uno tra Tonali e Bennacer, Messias potrebbe riprendersi il posto sulla destra nella linea dei trequartisti, con Diaz al centro e Rebic a sinistra al posto di Leao. Il croato è il giocatore che ha fornito più assist subentrando a gara in corso in questa Serie A (due) e uno dei quattro giocatori (con Beto, Luis Alberto e Pedro, tutti a quota tre) ad aver partecipato attivamente a più reti dopo essere entrato dalla panchina (un gol e due assist), con la possibilità questa volta di poter incidere fin dal primo minuto.

Possibile cambio anche nel centravanti: dopo i 45 minuti di Verona, Origi potrebbe giocare per la prima volta dall’inizio (doveva essere così già a Genova contro la Sampdoria, ma il belga si era fermato alla vigilia) al posto di Giroud, reduce da 14 gare consecutive dall’inizio (12 con il Milan e due con la nazionale francese), e che tirerebbe il fiato in vista della Dinamo Zagabria. Potrebbe entrare a partita in corso anche Malick Thiaw, molto positivo nel debutto di domenica scorsa a Verona: "È successo tutto molto velocemente, non ho avuto tempo per pensare - ha detto il difensore a Milan TV -. Devi solo farti trovare pronto, è stato un momento di grande orgoglio per me e la mia famiglia per quanto ho lavorato. Debuttare a San Siro? È un obiettivo e spero di farlo presto, in ogni allenamento cerco di convincere il mister a darmi una chance. Il Monza cercherà di fare una grande gara perché giocare contro il Milan sicuramente dà motivazioni extra, ma ci stiamo preparando bene e faremo il massimo per giocare una grande gara davanti ai nostri tifosi e vincere la partita".