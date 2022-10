Di nuovo Verstappen: a Austin vince davanti a Hamilton e Leclerc. Alla Red Bull il mondiale costruttori

Uno straordinario Max Verstappen vince la sua 13esima gara del 2022 eguagliando il primato di Schumacher (2004) e Vettel (2013). L'olandese, che ha portato con questa vittoria anche il titolo costruttori alla Red Bull, ha infilato a pochi giri dalla fine Lewis Hamilton. Sul terzo gradino del podio il ferrarista Charles Leclerc, autore di una gran rimonta perché partiva dalla 12esima piazza in griglia. Fuori alla prima curva per un contatto con Russell l'altro ferrarista Carlos Sainz che era partito in pole position.

La Red Bull celebra co il mondiale costruttori il suo fondatore Mateschitz morto ieri a 78 anni.