Champions, il Milan passa agli ottavi battendo il Salisburgo (4-0). La Juve ko contro il Psg, ma va in Europa League

Il Milan batte il Salisburgo 4-0 (1-0) nell’ultima partita del Girone E della Champions League. I rossoneri si qualificano così per gli ottavi di finale da secondi classificati nel proprio raggruppamento. Ai rossoneri per passare il turno sarebbe bastato anche un pareggio.

Juve ko con il Psg, ma va in Europa League

La Juventus è stata sconfitta 2-1 (1-1) dal PSG nell’ultimo match della fase a gironi (Gruppo H) della Champions League. In gol per i parigini al 13' Mbappè e Nuno Mendes al 69', per i bianconeri a segno Bonucci al 39'. Nonostante la sconfitta la formazione di Allegri accede agli spareggi di Europa League grazie alla contemporanea sconfitta (6-1) degli israeliani del Maccabi Haifa contro il Benfica.