Parma Clima, Saccardi è il nuovo allenatore

Il Parma baseball 1949 comunica di aver affidato la conduzione tecnica della squadra a Marcello Saccardi in sostituzione di Gianguido Poma.

Le prime parole dell'allenatore

"Desidero ringraziare la società per l'opportunità che mi è stata offerta – dichiara il nuovo manager del Parma Clima -. Allenare il Parma rappresenta una grande soddisfazione e una bella responsabilità. Io mi sento pronto: lavoro già da due anni in questa società, conosco l'ambiente e la squadra. Un grazie di cuore deve andare anche a Guido Poma: lo ringrazio per avermi coinvolto nelle ultime due stagioni nei processi decisionali dello staff tecnico, era il desiderio che avevo espresso nel momento nel quale ero entrato nel suo gruppo di lavoro".

Chi è Marcello Saccardi

Marcello Saccardi ha vestito la divisa del Parma come giocatore dal 1993 al 2000 e ha fatto ritorno nel 2007, suo ultimo anno come giocatore. Come atleta ha giocato anche nel Collecchio e nel Reggio Emilia. Ha iniziato l'attività di tecnico con il Reggio (2008-2009) e con il Parma (2010-2011). Successivamente si è occupato di attività giovanile con l'Oltretorrente (2013-2014) e nei due anni successivi si è distinto come coach nel Collecchio allenato da Paolo Ceccaroli. Nel 2017 ha assunto il ruolo di capo-allenatore nello stesso Collecchio e nel 2021 è entrato nei quadri tecnici del Parma Clima nel ruolo di assistente di Guido Poma.

Le dichiarazioni di Luca Meli

"Abbiamo fatto una profonda riflessione e ci siamo convinti che si fosse arrivati alla chiusura di un ciclo – dichiara Luca Meli, numero uno di Parma Clima -. Con Gianguido abbiamo compiuto un viaggio di sei anni con gli ultimi due costellati da soddisfazioni e successi. Non è facile vincere la Coppa dei Campioni, un’impresa conquistarla per due stagioni consecutive: di questo devo essere grato a Poma e ai suoi ragazzi. Grazie a loro siamo tornati ai vertici del movimento nazionale raggiungendo l'obiettivo che mi ero posto al momento del mio ingresso nel mondo del baseball. Con Saccardi lavoreremo nel segno della novità e della continuità con la certezza di avere affidato la squadra ad un tecnico capace e ambizioso".

Il futuro di Guido Poma

Il rapporto con Guido Poma dovrebbe comunque proseguire. Al tecnico che negli ultimi due anni ha portato a Parma la quattordicesima e la quindicesima Coppa dei campioni è stato affidato lo studio del progetto della società per lo sviluppo dell'attività giovanile.