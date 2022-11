Asia D'Amato ("Atleta dell'Anno"): "Un'annata bella e triste" - Videointervista

Asia D'Amato, la campionessa europea all-around di ginnastica artistica ha ricevuto il premio atleta dell'anno di Sport Civiltà al Regio. Reduce, purtroppo, da un infortunio spiega: "Un'annata bella e triste, bella per l'oro e triste per l'infortunio: sto meglio e sono in fase di riabilitazione. Spero di rientrare l'anno prossimo".