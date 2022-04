Jimy Hendrix a Leopoli di Andrei Kurkov - Video

Oggi stiamo seguendo la vicenda ucraina per colpa della guerra e la città di Leopoli purtroppo è diventata famosa solo perché è l'ultima tappa della carovana dei rifugiati verso la Polonia. Leopoli però è stata ed è tanto di più. Ce lo racconta Andrei Kurkov in questo libro divertente e grottesco con protagonista una comunità hippie ed in grande Jimi Hendrix.