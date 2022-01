Il secondo premio da 2,5 milioni di euro venduto a Formigine (Modena)

Finisce a Formigine, in provincia di Modena, il secondo dei cinque premi milionari assegnati con la Lotteria Italia 2021 del valore di 2.500.000 euro.

Modena non è nuova a colpi milionari. Nella storia degli ultimi 20 anni della Lotteria Italia, il premio più alto finito in Emilia Romagna è stato centrato proprio a Modena nell'edizione 2012, pari a 5 milioni di euro, ma in luce anche un secondo premio premio realizzato sempre nella città emiliana nel 2011 (2 milioni di euro) ed un terzo premio, sempre da 2 milioni, finito sempre a Modena nel 2004.

In questa edizione della Lotteria Italia, in Emilia Romagna sono stati venduti 577.660 biglietti. La provincia in cui sono stati staccati più tagliandi è stata Bologna, con 209.230 biglietti, seguita da Modena con 73.780, da Parma con 60.220, da Forlì-Cesena con 51.610, da Rimini con 41.480, da Ferrara con 39.760, da Reggio Emilia con 36.060, da Piacenza con 33.140 e da Ravenna con 32.380 tagliandi.

Nella scorsa edizione, ricorda l'agenzia Agimeg, in Emilia Romagna sono stati vinti complessivamente 450 mila euro, grazie a tre premi da 50 mila euro finiti a Bologna, Reggio Emilia e San Lazzaro di Savena (BO), e a dodici vincite da 25 mila euro ciascuna che hanno premiato Bologna (2), Ferrara, Piacenza, Vignola (MO), Casalecchio di Reno (BO), Fiorenzuolo d'Arda (PC), Castel San Pietro Terme (BO), Carpi (MO), Parma, Santarcangelo di Romagna (RN) e Comacchio (FE).