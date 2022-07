Reggio Emilia, acqua razionata, al supermercato: "Acquisto massimo di 6 casse"

«Acquisto massimo: 6 casse d’acqua». Sono i cartelli comparsi nel fine settimana scorso nel supermercato Conad Le Vele a Reggio Emilia. A darne notizia è la Gazzetta di Reggio.



La crisi idrica morde e dopo le ordinanze firmate in diversi Comuni per il razionamento dell’utilizzo di acqua, spuntano anche le limitazioni per l’acqua in bottiglia nella grande distribuzione. «L'acqua arriva un pò a singhiozzo nei fine settimana e quindi abbiamo deciso di mettere un tetto massimo per dare la possibilità a tutti di acquistarla - ha spiegato la direttrice del centro, Paola Rondanini al quotidiano - In questo periodo l’acqua non è regolare e ci sono altri problemi, dai trasporti alla produzione. Per esempio società che imbottigliano ci hanno fatto sapere che hanno difficoltà ad aggiungere anidride carbonica per 'gasarè l’acqua».



L’iniziativa è rimasta in vigore solo lo scorso weekend e da ieri le limitazioni sono state tolte dagli scaffali, ma non si esclude un ripristino se gli approvvigionamenti saranno minori delle richieste del centro commerciale.