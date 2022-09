Presi i baby rapinatori seriali dei centri massaggi cinesi

Tre minorenni sono accusati di aver rapinato quattro centri massaggi cinesi, uno a Reggio Emilia e tre a Modena, tra il 6 e il 31 maggio scorso. Secondo la questura reggiana - che ha denunciato i giovani alla Procura del Tribunale dei Minori di Bologna - i tre utilizzavano sempre lo stesso modus operandi: uno prendeva appuntamento come cliente e poi si presentava assieme agli altri due complici. Una volta entrati, aggredivano e minacciavano (in uno dei quattro episodi ricostruiti dagli inquirenti, puntando anche un coltello alla gola) le titolari per poi derubarle di denaro contante, collanine d’oro, borse e telefonini.

Ma sono stati incastrati dalle telecamere di videosorveglianza fuori dal centro massaggi di Reggio Emilia. Gli agenti della squadra mobile durante la perquisizione domiciliare hanno trovato gli abiti indossati durante la rapina e uno dei tre ha infine confessato.