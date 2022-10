Morto l'imprenditore ed editore reggiano Nino Spallanzani

E’ morto nella notte, all’età di 76 anni, l’imprenditore reggiano Erminio «Nino» Spallanzani. Da tempo con problemi di salute, è stato stroncato da un infarto nella sua casa ad Albinea, in provincia di Reggio Emilia. Esponente di una storica famiglia di industriali reggiani, era proprietario di Banca Privata Leasing (di cui la figlia Maria Cecilia era vicepresidente fino al 2019 quando è morta prematuramente all’età di 46 anni).

Nino Spallanzani inoltre ha guidato il gruppo Interacciai prima di passare il testimone ai figli e l’azienda Inagra (stabilimento con sede a Reggio Emilia, che produce prevalentemente zucchero, burro e latte in polvere).

Ma è stato protagonista anche nel mondo dell’editoria; a lungo proprietario dell’emittente tv locale Teletricolore, poi ceduta e dell’ex quotidiano locale «L'Informazione» di Reggio Emilia che faceva parte del gruppo Rete7-èTv (che aveva sedi e redazioni anche a Parma, Modena, Bologna, Rimini e Ancona). Lascia i figli Maria Chiara (alla guida della testata Stampa Reggiana) e Fernando. La moglie Maria Vittoria Visconti, morta nel 2004, è stata l’anima della mensa del vescovo aperta per i poveri. Lunedì i funerali in cattedrale a Reggio Emilia.