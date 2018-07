Barche di cartone in Ceno, spaventapasseri a Scipione, sagre e trekking: la ricca agenda

ALBARETO

A BOSCHETTO LA FESTA DEI BAMBINI

Nell’area parrocchiale di fronte alla Basilica della Madonna del Boschetto si svolgerà la festa dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie organizzata dalla proloco della Valgotra e dai volontari del comitato parrocchiale. Dalle 10 si susseguiranno laboratori didattici, teatrino, sport, giochi, merendine, passeggiate in calesse. Alle 10, la messa, alle 10,45 pronti via con i primi giochi, il pranzo alle 13 e poi si torna al divertimento. Il tutto diretto da tanti volontari compresi i militi dell’Assistenza Pubblica Borgotaro-Albareto e i volontari del gruppo di Protezione Civile comunale di Albareto. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

BARDI

SUL CENO IN BARCA DI CARTONE

A grande richiesta, per la seconda volta consecutivo nel Bardigiano, torna la «Val Ceno River Race». Centinaia di persone, domenica, potranno tornare per un attimo bambini, dando libero sfogo alla propria immaginazione, grazie alla costruzione di piccole barche di cartone. L’evento, per il quale sono aperte le iscrizioni, si terrà presso Gerra Cella di Bardi: alle 9.30, dopo l’arrivo dei partecipanti, si procederà con le registrazioni e la convalida delle diverse squadre. Alle ore 10, dopo la consegna dei materiali, seguirà la realizzazione delle canoe che si potrà protrarre fino alle 13. Al termine della pausa pranzo, finalmente alle ore 15 il via. «Dopo la realizzazione delle canoe- hanno detto gli organizzatori- i partecipanti dovranno affrontare una discesa a tempo in un idoneo percorso tracciato in acqua mossa».

Info e iscrizioni: salvatorebossio@yahoo.it; associazioneculturaledolceacqua.blogspot.it. A seguire, premiazioni finali, cena e festa con musica.

BASILICANOVA

ADUNATA DEI VEICOLI MILITARI D'EPOCA

Domenica i componenti dell’associazione storico-culturale veicoli militari d’epoca «34esima Red Bull Italia» (divisione di fanteria U.S.A.) - il sodalizio parmigiano presieduto da Francesco Putorti e che fa parte dell’Avs Parma - percorreranno le strade della mitica «Feb» (Forca expeditionaria brasileira) in direzione di Montese, in provincia di Modena. Il ritrovo dei partecipanti, in sella ai loro veicoli militari storici, è fissato alle 7.30 in via Lovetta 3 a Basilicanova con la partenza programmata per le 8. L’arrivo è previsto per le 9.30 mentre alle 10.30 prenderà il via un suggestivo giro panoramico verso Monte Castello. Alle 12.30 arrivo a Ajola per la visita del museo e pranzo. Alle 14.30 a Montese mostra statica con la visita facoltativa al museo del castello di Montese.

Info: 333/9080846.

BEDONIA

DOMENICA GARA CICLISTICA E CAMMINATA

Domenica due appuntamenti riservati agli sportivi: alle 9,30 in piazza Centinaro è fissato il ritrovo per i partecipanti di CorrixBedonia, gara podistica non competitiva aperta a tutti. A fine iscrizione, alle 9,30, partenza e alle 11,30 arrivo, chiusura del percorso e poi festa, gastronomia e divertimento per tutti. Nel pomeriggio alle 16 saranno i giovanissimi ciclisti a dar vita alla 3° edizione di «Bedonia on Bike», gara riservata a ragazzi tra i 12 e i 16 anni.

Per info 0525 824765 (ufficio turistico).

BERCETO

MUSICA D'ORGANO SULLA VIA FRANCIGENA

Domenica prosegue la rassegna «Musica d’organo sulla Via Francigena», in programma in Duomo sotto la direzione artistica di Milena Mansanti. Alle 21.15 la stessa Mansanti proporrà musiche di Bach.

BORGOTARO

DOMENICA MERCATINO ANTIQUARIO

Domenica ritorna a Borgotaro il tradizionale mercatino dell’antiquariato, modernariato e collezionismo. Lungo viale Bottego, dalle 10 alle 17.

FINE SETTIMANA DI YOGA A CACIGOLARA

Fino a domenica, a Cacigolara di Borgotaro, rilassante weekend tra yoga tra e musica live al suono del didgeridoo.

Info: 335/5375727.

CALESTANO

DELTAPLANI, PARAPENDIO E PIZZE

Domenica, dalle 18 pizza e volo libero a Calestano. Il calestanese Franco Bianchi, festeggia 50 anni di passione per il volo organizzando il passaggio di deltaplani e parapendii a bassa quota sul paese, e l’atterraggio di paracadutisti in un campo vicino. Dalle poi 19 la festa proseguirà a tavola.

CASTELLI DEL DUCATO

TRA CENE AL BUIO E CONCERTI

Un week end ricco nel circuito dei «Castelli del Ducato» di Parma, Piacenza e Pontremoli.

Domenica divertimento assicurato con le «Giornate fantastiche» al castello di Gropparello. Sempre domenica, alle 21.30, il quartetto svizzero «Kadebostany» sarà in concerto al Labirinto della Masone, inoltre tornano gli «Appuntamenti tra archeologia e storia» al Castello di Gambaro e «Racconti e parole in cammino» al Castello del Piagnaro a Pontremoli.

Info: info@castellidelducato.it.

COLLECCHIO

TORNA LA FESTA CAMPESTRE A SAN MARTINO SINZANO

Com’è ormai diventata una lieta e gustosa tradizione estiva San Martino Sinzano sarà vivacizzata da due fine settimana intensi per iniziativa del circolo Arci San Martino che ogni anno propone questo atteso momento di «Festa Campestre».

Saranno due week-end all’insegna della cucina casalinga e del ballo liscio che si terranno nel campo sportivo della frazione collecchiese attrezzato per l’occasione. Cotiche con fagioli sarà il piatto prelibato che caratterizzerà la festa assieme a primi tradizionali (tortelli di erbette e di zucca, penne ai frutti di mare, all’arrabbiata e al pomodoro) che potranno essere accompagnati da grigliate di carne, fritto misto di mare, prosciutto e melone, dolci.

A servire ai tavoli saranno un gruppo numeroso di volontari, per lo più giovane, che affiancheranno i soci del Circolo Arci San Martino. In una zona ben delimitata sarà poi possibile cimentarsi nel ballo liscio su una pista metallica seguendo le note di complessi musicali diversi.

Domenica 22 luglio Luca Canali, sabato 28 luglio Silvano e Mauro e domenica 29 luglio Marco Gavioli. Il ricavato della festa andrà a finanziare l’attività che il sodalizio sviluppa durante l’anno a favori degli abitanti della frazione collecchiese.

CORNIGLIO

ESCURSIONE AL PASSO TRA I PASCOLI DEL MONTE TAVOLA

Una giornata diversa, a cavallo tra gli antichi pascoli del Monte Tavola, uno dei luoghi più identitari del Parco dei Cento Laghi. Domenica alle 9 è fissato il ritrovo al Ranch «Stella del Bosco» a Polita di Corniglio dove prenderà il via l’escursione a cavallo verso la strada sterrata che conduce al Monte; dopo aver ammirato i pascoli, si attraverserà un percorso nel bosco di faggi e conifere per raggiungere il rifugio Lagdei. Sosta prevista sia per i cavalli che cavalieri di 90 minuti. Rientro al Ranch dal medesimo percorso. Il Ranch dispone di due cavalli per il noleggio; in alternativa si può partecipare con il proprio cavallo. Attrezzatura richiesta: pantaloni lunghi, stivali da equitazione o scarponi da trekking, cap (in dotazione anche dal Ranch); pranzo al sacco.

Info e prenotazioni (obbligatorie): Elisabetta Beghi (338/7154757 oppure vassy.e@libero.it).

DUE GIORNATE PER CONOSCERE IL BJJ

Un momento ideale per chi si vuole avvicinare al brazilian jiujitsu, arte marziale nel palazzetto della scuola comunale, dove è in programma l’ottava edizione del «Bjj summer camp».

Info e iscrizioni: 328/8162570.

FONTANELLATO

A TUTTO GUSTO CON L'ANATRA AL FORNO

La frazione di Cannetolo di Fontanellato si riempirà di gusto, divertimento e musica per la «Festa dell’anatra al forno». Domenica sarà sul palco l’orchestra Matteo Bensi, mercoledì serata anni ‘80 con i Disco Inferno e giovedì gran finale con l’orchestra Bagutti.

FORNOVO-MONTE CASSIO

DOMENICA SI RIEVOCA LA STORICA E GLORIOSA GARA

Fornovo-Monte Cassio: torna domenica la seconda edizione della rievocazione della storica gara lungo la Statale della Cisa: il circuito entrato nel mito per tutti gli appassionati di motori e riportata agli antichi giorni di gloria, con l’intento di richiamare lungo i tornanti il grande pubblico di un tempo, che viveva l’evento come una gita, una festa, alla quale non si poteva mancare.

Già la prima edizione, lo scorso anno, aveva fatto rivivere l’atmosfera del passato, grazie alla partecipazione di un pubblico numeroso. E l’edizione 2018 ha tutti i presupposti per attrarre l’interesse di tanti altri appassionati. Organizzata dalle scuderie «Collecchio Corse» e «Invicta» ed il patrocinio del comune di Fornovo, Provincia, Aci Club Parma, la manifestazione alternerà due momenti: la seconda edizione della gara di slalom «Memorial Alberto Accorsi»: la rivisitazione in chiave slalom, su un percorso quest’anno allungato a quasi 4 km, con arrivo davanti all’ex Albergo Belvedere, della famosa cronoscalata. E’ inoltre previsto un raduno per auto sportive e storiche, il «1° Raduno sulle scale di Piantonia» con verifiche tecniche sportive presso hotel Cavalieri: vetture che effettueranno tre salite, la prima a partire dalle ore 10,10.

«Abbiamo riscontrato l’apprezzamento dei piloti - afferma Gianni Assirati, presidente della Collecchio Corse - tanto che da quest’anno la gara di slalom sarà valida per coppa Aci Sport 1° Zona, acquisita grazie alla buona organizzazione della prima edizione, e per il trofeo Veneto Trentino. Il nostro intento è consolidare e se possibile aumentare il numero dei partecipanti, rendere ancora più gradita la gara agli abitanti e a chi viene a disputarla o vederla: aggiungere un altro mattone nella costruzione di un evento duraturo nel tempo».

LAGDEI

GITE A CAVALLO

Weekend, ricco di iniziative al rifugio Lagdei. Domenica alle 10.30 da Lagdei partiranno anche le passeggiate a cavallo con Betta e Lucio del Ranch Stella del Bosco (cell. 3387154757).

MADREGOLO

FAST PULLING E GARA DI MOTOARATURA

Weekend di festa con i giovani agricoltori nei campi di strada Notari a Madregolo di Collecchio per l’edizione 2018 del Fast pulling e della gara di motoaratura organizzata da Anga, i giovani imprenditori di Confagricoltura Parma, e Agribifolchi. Domenica alle 8 il via alle iscrizioni per la gara di motoaratura che avrà inizio alle 9.30. Le premiazioni sono previste per le 12.30 e alle 13 è in programma il pranzo (per informazioni e iscrizioni Lorenzo 345 9680961 oppure Giulia 320 2109807). Parte dell’incasso sarà devoluto in beneficenza alla Molinetto cooperativa sociale onlus.

MARIANO PELLEGRINO

IL VESCOVO VEZZOLI ALLA PIEVE

A Mariano di Pellegrino, domenica alle 17 si celebra la Madonna del Carmine. La festa è particolarmente attesa perché a officiare la messa nella Pieve del Monte sarà il vescovo di Fidenza Ovidio Vezzoli. Al termine un momento conviviale per tutti.

MEDESANO

IL PAESE RENDE OMAGGIO A SUA MAESTÀ LO SGRANFIGNONE

Sagra dello sgranfignone a Medesano, una delle manifestazioni popolari più antiche di tutto il territorio parmense e che si rinnova ogni anno grazie ai volontari della Pro Loco di Medesano e Felegara.

Un omaggio alla tradizione, che porterà nel campo sportivo Ivo Maniforti, centinaia di persone, tavola per gustare gli gnocchi preparati sul momento dalle rezdore. La sagra, che apre le manifestazioni dedicate a San Giacomo, patrono del paese impegnerà oltre 80 volontari.

Gli sgranfignoni sono cucinati da cuoche che conoscono e rispettano la ricetta tradizionale: patate, farina, uova e sale conditi per tutti i gusti, al ragù, ai formaggi, col soffritto come una volta. Immancabile la “grattata”, in dialetto “sgranfignata” con la forchetta che dà loro la tipica forma strisciata. Da molti anni Medesano rende onore a questo piatto che dal 2012 è entrato a far parte dei Prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Emilia Romagna e il Comune ne ha depositato il marchio. Nella due giorni di festa, sostenuta dalla Pro Loco insieme ad aziende e commercianti del paese ci sarà anche tanta musica.

Domenica tutti in pista con Orchestra Marco e Alice. Non solo gnocchi, ma tante specialità gastronomiche nel menù: grigliata mista, salumi, prosciutto e melone, verdure alla griglia, fagioli con le cipolle.

API, MIELE E PAPPA REALE ALLA CAPLÈRA

Domenica la suggestiva location de «La Caplèra» in strada Costa Garibalda 11 ospiterà il secondo appuntamento dell’edizione estiva della rassegna «Salute & Benessere» curata dalla giornalista Francesca Caggiati con il patrocinio della Provincia.

Questa volta il tema è l’apicoltura e i prodotti dell’alveare, come miele, propoli, pappa reale, polline e cera d’api. Si inizierà alle 18 con una visita guidata gratuita al giardino della villa per poi proseguire con un gustoso e salutare menù appositamente creato dalla vegan chef Viorica Tarnovschi, in cui il miele e i prodotti dell’alveare saranno i protagonisti dal cocktail di benvenuto al dolce. Durante la cena Francesca Caggiati intervisterà Graziella Nebbi, già apicoltrice della zona di Sant’Andrea Bagni e il dottor Giuseppe Finzi (responsabile del Day Hospital dell’Ospedale Maggiore). Per partecipare alle iniziative di «Salute & Benessere: le domeniche del benessere sotto il cielo de La Caplèra» contattare, anche via sms o whatsapp, il numero 338/5219408 oppure inviare una mail a parmadavivere@gmail.com.

Info: consultare il gruppo Facebook «Salute & Benessere Parma» e la pagina Facebook «Parma Da Vivere».

NEVIANO

VOCI NEI CHIOSTRI DOMENICA A SCURANO

Domenica di «Voci nei chiostri» a Scurano: appuntamento alle 18 a corte Baroni di Sarignana. Ad esibirsi, a fianco dei Cantori del Fuso nevianesi, sarà il coro maschile Montenero da Ponte dell’Olio, in provincia di Piacenza. Il ricavato andrà a sostegno delle sezioni di Scurano di Croce Rossa e Avis.

DOMENICA L'URZANO BIKE SULLE COLLINE

E’ tutto pronto, ad Urzano sulle colline nevianesi, per ospitare domenica i numerosi partecipanti all’Urzano bike, manifestazione non agonistica di mountain bike per il Trofeo Rampikino.

Per info: 348 3208550.

OZZANO TARO

UNA DOMENICA A MONTE DELLE VIGNE

Domenica, come ogni domenica di questo mese, la cantina Monte delle Vigne di Ozzano Taro offre una via di fuga dall’afa estiva con la ristorazione dei Fratelli Spigaroli. Dalle 17 alle 22 il vigneto diventa lo sfondo naturale di merende con aperitivi sulla terrazza dell’azienda vitivinicola o di una cena sotto le stelle, info@montedellevigne.it.

PARMA

CORCAGNANO IN SAGRA

Il campo sportivo parrocchiale di Corcagnano si «vestirà» a festa con l’evento denominato «Corcagnano in sagra», organizzato dal circolo Anspi di Corcagnano e dalla compagnia «Curva Corca» con il patrocinio del Comune. L’organizzazione si basa sulla disponibilità di tanti volontari che offrono il loro impegno per la buona riuscita di questa tre giorni all’insegna di musica e buon cibo: tutte le sere è, infatti, presente il servizio di cucina, a partire dalle 19.30, con piatti tipici, il bar di Luigi con i suoi cocktails e la frutta di Stefano, personaggio ormai immancabile alla festa.

Domenica, sempre alle 22, spettacolo e animazione per bambini con la scuola di danza «New Space Danza e Musica» e, a seguire, serata con «Ondalatina» e dj Graziano Rossi, esibizione della scuola «Ataca dance» di Javi Fernan e Alice Sirosi.

Tutte le sere tutti a tavola con: tortelli di erbetta, prosciutto e melone, roastbeef, patatine fritte, verdure grigliate, fritto misto, pizza, servizio bar.

E ancora: sarà esposta una mostra di modellismo e una mostra di fotografia del maestro Pezzarossa.

GLAMOUR POOL PARTY DOMENICA AL GOLF CLUB

Si chiama «Glamour pool party» ed è l’evento in programma domenica, a partire dalle 19.30, nella suggestiva cornice del «Golf Club» in Strada Martinella 328, a Vigatto promosso dalla società «Bread & Green». Possibilità di degustare un fresco aperitivo a bordo piscina con ottima musica, drink e tante ghiottonerie preparate dallo street food «Dal Parmigiano». Dietro la consolle si esibirà il dj parmigiano Enrico «Frambo» Frambati. Possibilità di cenare nel ristorante del «Golf Club».

Info: consultare la pagina Facebook «Dream Parma» oppure 0521/630032.

SAN PANCRAZIO DIVERTIMENTO CON IL BARACCA BEER

buona tavola e puro divertimento fino a domenica sera: il campo parrocchiale di San Pancrazio ospiterà il «Baracca Beer». La manifestazione, giunta quest’anno all’ottava edizione, è promossa, come al solito, dai volontari del circolo Arci «Di Vittorio» di San Pancrazio. Tutte le sere la cucina, con un ricco menù in grado di soddisfare tutti i gusti, aprirà i battenti alle 19 mentre gli spettacoli prenderanno il via alle 22. Si potranno degustare: tortelli d’erbetta, grigliata di carne, porchetta, salumi, panini con salsiccia, costata, galletto e alette di pollo con patatine, fiorentine, verdure, vini, bibite e torte. Domenica sera la festa terminerà con il «Drag queen show»: protagoniste sul palco, saranno Ape Regina (al secolo Aldo Piazza, che durante la serata si occuperà anche della selezione musicale), Tina e La Chiappa.

PANOCCHIA - ECCO LA FESTA SUL PRATO NELLA NUOVA AREA IN STRADA BALDACCHINO

È da quarantacinque anni che la Festa sul prato di Panocchia attende i parmigiani con balli scatenati e apparecchiate sopraffine. E per due weekend, nella nuova area feste allestita in strada Baldacchino, una fra le più antiche sagre del territorio ritornerà ad animare l’estate. Cinque serate di musica e buona tavola organizzate dalla Pro Loco «Gruppo Amici di Panocchia», per onorare la bella stagione come si deve. Domenica sarà la volta dell’Orchestra di Omar Codazzi. Venerdì 27 luglio grande serata Settanta-Ottanta-Novanta con la musica dei «Taro Taro Story», mentre sabato 28 salirà sul palco l’orchestra di Roberta Cappelletti. Si chiuderà alla grande, domenica 29, con l’orchestra di Daniele Tarantino. Ogni anno sono più o meno un centinaio le persone coinvolte nell’organizzazione della festa, tutti volontari che prestano il loro tempo per far crescere lo spirito di comunità. Oltre a ballare e a stare in compagnia, alla Festa sul prato sarà possibile gustare le prelibatezze tipiche della nostra terra e i vini dei nostri colli. Nella nuova area che ospiterà la festa, allestita vicino alla scuola materna «Pagani», troveranno spazio anche gli stand delle associazioni di volontariato della zona.

CAMPUS - MUSICA E DJ IN PISCINA

Domenica pomeriggio, a partire dalle 15.30, alla piscina del centro sportivo «Ercole Negri» in via Pietro Cardani (zona Campus) dietro la consolle salirà Max Testa, uno dei più noti dj parmigiani e vicepresidente nazionale di Assodeejay.

PRATOSPILLA

ALLA SCOPERTA DELLE BELLEZZE NATURALI

Domenica, alle 10, da Pratospilla partirà «Tre Laghi e una capanna (Cagnin)», una suggestiva escursione per andare alla scoperta della conca glaciale che dal Lago Verde porta al Lago Martini e Monte Bragalata.

Prenotazioni obbligatorie: Antonio Rinaldi 3288116651.

SALSOMAGGIORE

SPAVENTAPASSERI PER TRE GIORNI MUSICA E BALLI

Arriva «La tre giorni degli spaventapasseri» da oggi a domenica a Scipione Case Passeri di Salso. Organizzata dalla Pro loco Scipione e Case Passeri, vedrà tanti eventi: musica, balli, cibo, giochi, attrazioni: programma www.facebook.com/scipionepasseri.

SCHIA

CAVALLI E CAVALIERI PROTAGONISTI FRA I MONTI

Cavalli e cavalieri saranno protagonisti a Schia, con l’ormai tradizionale appuntamento con il Cavallo Raduno sul Monte Caio, l’attesissimo evento organizzato da Pro Schia Monte Caio in collaborazione con Aiacs, che per un giorno trasformerà Schia nella capitale del mondo equestre.

Una decima edizione che promette il tutto esaurito, convogliando a Schia cavalieri, ma non solo: al raduno potrà partecipare chiunque voglia vivere una giornata a stretto contatto con la natura incontaminata del Monte Caio.

Domenica il raduno entrerà nel vivo, con il ritrovo alle 8,30 in Piazzale Noè Bocchi per la colazione e la registrazione dei partecipanti. Alle 9,30, dopo la sfilata dei cavalli nel campo scuola, si partirà per una passeggiata a cavallo di circa 3 ore con spuntino nell’area pic inc a quota mille e 400 metri. Dalle 13 tutti a pranzo al Rifugio Schia, per il pranzo del cavaliere con menù tipico. Per tutto il weekend sarà allestita la mostra mercato di cavalli, mentre più piccoli potranno divertirsi con gonfiabili, tappeto elastico e parco giochi gratuito.

Per info visitare la pagina Fb Cavallo Raduno Schia 2018 oppure chiamare il numero 3356987137.

SCURANO

ALLA SCOPERTA DEGLI ANIMALI DEL MONTE FUSO

Domenica a partire dalle 18, a Scurano, «Una serata tra gli animali del Parco del Monte Fuso»: l’appuntamento è al recinto faunistico che domina la vallata di Scurano, per una piccola avventura dentro ai recinti degli animali tra cervi, daini e mufloni. Un veloce passaggio nell’aula didattica del Parco consentirà poi di vedere la grande collezione di corna di daini e cervi. Si raccomanda abbigliamento da escursione. Per chi vuole, la serata proseguirà con una cena al Ristorante del Parco. Quota di partecipazione all’escursione 13 euro per gli adulti, 8 euro per i bambini.

Info e prenotazioni, chiamare la guida Antonio Rinaldi al 328.8116651 o alla mail antonio.rinaldi.76@

gmail.com.

TARSOGNO

SAGRA POLENTA CON FUNGHI DELLA VALTARO

Domenica, organizzata dalla proloco di Tarsogno in collaborazione con l’amministrazione comunale, sagra della polenta condita con il sugo di funghi porcini della Valtaro e concorso della marmellata di montagna. Alle 10 al parco giochi gare sportive per ragazzi ed inizio della manifestazione nel castagneto dello stesso parco dove esperti cuochi locali cucineranno su bracieri la polenta ed il sugo di funghi e poi sazieranno i buongustai che a mezzogiorno saranno serviti: una porzione di polenta calda condita al sugo di funghi o ricoperta di formaggio tenero e poi le dolci pietanze, le degustazioni dei frutti di bosco, le torte salate tipiche e frittelle.

TORRILE

LA FESTA DELL'UNITA'

Torna nel parco della Villa del Fulcino di via Buozzi a San Polo la festa dell’Unità. La serata di chiusura sarà affidata alla musica di Loredana Ferrari.