Fuorionda galeotti? Nel post Sanremo spunta il Ferilligate (insulti ad Amadeus?)

Dal Fantasanremo al Ferilligate. Il giorno dopo la finale dei record, a tenere banco su social e web è un fuori onda di Sabrina Ferilli, co-conduttrice dell’ultima serata del festival dei record. In un breve frammento video, condiviso sui social, si sente l’attrice sussurrare «...fa il pezzo di merda». Nella clip l’audio sembra coincidere con il momento in cui Amadeus chiama la Ferilli sul palco all’inizio delle premiazioni.

Abbastanza per scatenare illazioni, in particolare su una presunta tensione tra la Ferilli e il direttore artistico. Ipotesi che secondo alcuni utenti sarebbe confermata da altri episodi accaduti durante la serata documentati da video e foto che impazzano sul web: al momento della presentazione di Emma, quando all’attrice viene lasciata la possibilità di leggere soltanto il codice dell’artista; durante uno scambio con Iva Zanicchi, interrotto dal conduttore che invita la cantante a esibirsi; durante il dialogo tra Ama e Rettore che parlano in veneto, mentre la Ferilli se ne sta in disparte. In un altro momento Amadeus chiama Ferilli da dietro le quinte e si sente fuori campo la voce dell’attrice che dice: «Nun ce sto». E alla fine, al momento di ascoltare la canzone vincitrice, Brividi di Mahmood & Blanco, Sabrina non dà la mano al conduttore.

Interpellato sull'episodio, in sala stampa, Amadeus - dopo una prima reazione incredula - smonta la polemica: «Sabrina è una persona di una simpatia incredibile, parlava con tutti dietro le quinte. Non c'era alcun riferimento a nessuno con il suo linguaggio. Commentava tutto. La terminologia colorita che si è sentita penso fosse riferita a un cavo nel quale è inciampata prima di rientrare in scena».

Anche l’entourage dell’attrice minimizza: si sarebbe trattato di un’imprecazione sfuggita alla Ferilli mentre dal camerino tornava in scena, quando si è trovata davanti un ostacolo che prima non c'era, probabilmente un cavo, per cui ha rischiato di inciampare. Solo un attimo di stanchezza, nulla che si riferisse alle persone presenti, peraltro impegnate, come la stessa Ferilli, dal primo pomeriggio nel teatro Ariston per la finale del festival.

Lei intanto sembra chiudere il caso. Prima scrive un post su Instagram, accompagnato da una foto che la ritrae mentre scende le scale dell’Ariston: «Grazie a tutti, a tutta l’organizzazione Rai e al festival, a tutti gli autori e i tecnici, ma soprattutto grazie a te Amadeus, ti voglio bene». E in serata sempre su Ig ribadisce: «... ho visto che fa tendenza quindi vi mostro il vero #FerilliGate: chi più di me potrebbe sapere? #Sanremo2022», allegando una serie di scatti che la ritraggono sorridente sul palco, mano nella mano con Amadeus, abbracciata al conduttore e al figlio Josè in prima fila.