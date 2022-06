Venerdì 3 giugno Parma Europa

12 Tv Parma ripropone questa sera alle 21,00 «Parma Europa» dedicata al voto del prossimo 12 giugno, con un altro gruppo di candidati sindaco. La trasmissione condotta da Pietro Adrasto Ferraguti è suddivisa in due parti. Nella prima sono intervenuti Gaetano Vilnò (Noi siamo Davvero) , Luca Galardi (Partito 3V) Marco Adorni (L’Altra Parma). Seguirà la seconda parte con Enrico Ottolini ( Europa Verde) e Andrea Bui (Potere al Popolo, Rifondazione Comunista, Pci).

A «Parma Europa» sono stati affrontati ulteriori argomenti programmatici dei candidati: dalla sicurezza al decoro urbano, dalla raccolta dei rifiuti all’ambiente, dallo sport al tema della partecipazione dei cittadini rispetto alle politiche amministrative.

Gli speciali dedicati alle Comunali 2022 continueranno martedì prossimo 7 giugno, prima dell’appello finale al voto con tutti i candidati, previsto per venerdì 10 giugno. Da ricordare che 12 Tv Parma seguirà poi minuto per minuto lo spoglio delle schede al termine del primo turno elettorale: prevista una lunga diretta che comincerà alle 13,45 di lunedì 13 giugno con ospiti in studio e in collegamento esterno.

L’appuntamento con «Parma Europa» è per questa sera alle 21, su 12 Tv Parma.