Ladri di rame in azione in una fabbrica abbandonata: fuggono alla vista delle Volanti e vengono inseguiti, uno di loro bloccato e arrestato

Ieri sera, alle ore 19:15 circa, il personale delle Volanti della Polizia di Stato è intervenuto, su disposizione della Sala Operativa 113, in località Martorano per la segnalazione della presenza di alcune persone all’interno di una zona per la depurazione delle acque di uno stabilimento industriale attualmente in disuso, ivi introdottesi scavalcando le recinzioni dopo essere scesi tutti dalla medesima autovettura.

Intervenuti sul posto, l’autore della segnalazione, referente di una società che utilizza la struttura ove è presente il depuratore, ha spiegato che la zona dove erano state viste le persone, si trovava all’interno dello stabilimento di una ditta oramai in disuso.

Entrati all’interno della struttura, la persona ha indicato il punto preciso dove erano stati visti armeggiare gli sconosciuti qualche momento prima, più precisamente nella zona retrostante il capannone dell’azienda nei pressi della vasca del depuratore.

Il personale delle Volanti, quindi, individuato il punto indicato, ha notato che effettivamente vi erano almeno 4 persone che, chinate verso il terreno, stavano armeggiando intorno ad alcuni cavi di rame. Gli stessi, alla vista degli operanti, si davano a precipitosa fuga in direzione dei campi presenti sul retro dello stabilimento.

Da qui, pertanto, nasceva un inseguimento a piedi particolarmente impegnativo, vista la presenza di recinzioni e di una folta vegetazione, che gli agenti riuscivano comunque, con estrema abilità, a portare a compimento: dopo circa duecento metri, infatti, uno dei malviventi veniva bloccato e, sottoposto ad immediata perquisizione personale, veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico, immediatamente sottoposto a sequestro in uno con i guanti da lavoro che ancora indossava.

Condotto in Questura, l’uomo, un 35enne italiano, è stato compiutamente identificato a mezzo rilievi foto-dattiloscopici ed è risultato pregiudicato per altro furto aggravato. Pertanto è stato tratto in arresto e posto in regime di arresti domiciliari presso la propria residenza.

Sono ancora in corso le ricerche degli altri autori del reato.