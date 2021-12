No alla toilette in via Verdi

Gentile direttore,

chiedo ospitalità al giornale da lei diretto per far giungere al nostro sindaco il mio disappunto sull’improvvida iniziativa di posizionare un wc pubblico su di un marciapiede della bella via Verdi.

Sulle «manovre» legate al posizionamento di un vespasiano certamente i suoi lettori meno giovani, ricorderanno l’esilarante film con Totò (Totò truffa 62) che minacciando di posizionare il maleodorante accessorio davanti ad un ristorante, cercava di ottenere dallo spaventatissimo proprietario una «mazzetta» per spostarlo altrove.

Se l’intento di fornire ai turisti un luogo dove poter soddisfare i propri bisogni corporali è encomiabile, non si può non rilevare però che posizionare la toilette pubblica a metà strada tra la Stazione e la Pilotta non ha senso.

Ben altrimenti si sarebbe potuto piazzare il gabinetto pubblico nel piazzale della stazione oppure nel Parco della Pilotta dove le esigenze fisiologiche degli stanziali vengono soddisfatte in maniera decisamente alternativa.

Creare inoltre, degli spazi ristretti che nascondono alla visibilità tratti di marciapiede non è opportuno per il potenziale pericolo che possano celare, soprattutto nelle ore serali, le azioni di malintenzionati.