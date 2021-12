Permesso auto? Per noi non più

Signor direttore,

l'articolo riguardante l'aumento del costo del permesso Auto Amica Ambiente da 10 a 50 euro mi ha lasciato basito.

In famiglia abbiamo due auto, tutte e due a Gpl, scelta economica soprattutto ma anche per avere la possibilità, in caso di bisogno, di poter accedere in via della Repubblica e vie limitrofe per poter effettuare visite mediche (ricordiamoci che in centro sono presenti svariati centri medici di rilievo).

Ora, in questo periodo di pandemia, come dovremmo fare? Prendere un autobus, con il rischio di non poter salire perché già occupato nella percentuale di legge e dover attendere ulteriormente? Rischiare, anche se siamo vaccinati con terza dose?

Questa «uscita» del Comune di Parma è a dir poco assurda, antidemocratica, folle.

Scommettiamo che crolleranno gli introiti derivanti dal permesso AAA?

Da parte della mia famiglia sicuramente.