Visite specialistiche al rallentatore

Gentile direttore,

in questi due anni di pandemia molte persone con problemi di salute hanno dovuto rallentare o addirittura sospendere visite o cure. Ciò potrebbe causare peggioramenti nel loro stato di salute.

Io mi sono trovato in questa difficoltà, perché all'Usl di Parma sono state sospese molte visite specialistiche causa pandemia. Capisco la gravità del momento, ma la scelta di «tagliare» certe forme di assistenza è molto penalizzante per i cittadini, spesso costretti a rinunciare alla sanità pubblica per ottenere le prestazioni necessarie in tempo utile.

Sorbolo, 17 Febbraio