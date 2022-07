Chiusura di via Langhirano

Gentile direttore,

la settimana scorsa attraverso la stampa siamo venuti a conoscenza della chiusura per tre mesi di via Langhirano senza che il quartiere sia stato interpellato.

Lunedì mattina abitando nel quartiere Montanara, non ricordandomi della chiusura, attraverso vie secondarie via Bramante - via Aleotti - via Pellicelli - via Zanguidi - via Torrente Pelpirana sono arrivato in via Langhirano svoltando a destra per andare in tangenziale e senza aver trovato prima alcuna indicazione mi sono trovato la strada chiusa con un cartello che mi diceva che la strada era chiusa senza dare però alcuna indicazione degli itinerari alternativi.

Essendo di Parma mi sono orientato e sono andato in tangenziale dal prolungamento di viale Rustici.

Ma il più bello è successo alla sera quando rientrando dalla tangenziale direzione via Langhirano non ho trovato alcun cartello indicatore della chiusura né alla rotonda di via Argini, né allo svincolo per viale Rustici, ma è stato posizionato ben trenta metri prima della rotonda di via Langhirano con indicazione di svolta a sinistra per la tangenziale.

Per fortuna essendo di Parma ho fatto un rapido ragionamento e sono ritornato indietro verso l'uscita per viale Rustici per arrivare fino alla rotonda di viale Duca Alessandro e ritornare verso il ponte Dattaro ed arrivare finalmente a casa.

Ora io viaggio tantissimo ed ho notato che nelle altre città quando vi sono lavori in corso usano un cartello fatto a freccia con la scritta deviazione non solo dove parte ma lungo tutte le vie che portano al superamento dell'interruzione. Questo è un cartello che il Comune di Parma ignora.

Stasera, rientrando sempre dalla tangenziale e uscendo in viale Rustici ho visto tante macchine al semaforo del Ponte Dattaro svoltare a sinistra sul ponte senza andare alla rotatoria di viale Duca Alessandro, ma con grave rischio d'incidenti.

Mi sono fermato circa una decina di minuti ed avranno svoltato circa 30-35 macchine. A questo punto ho fatto un rapido ragionamento sulla circolazione della zona e mi sento di suggerire agli addetti alla circolazione di segnalare con cartelli i percorsi alternativi. Ce ne sono almeno tre.

Tale chiusura durerà se tutto va bene almeno tre mesi, e bisogna tener presente anche che non tutti gli automobilisti sono di Parma e che quindi vanno aiutati con i percorsi alternativi.

Parma, 8 luglio