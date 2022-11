Un abbraccio al bimbo «scippato» della maglia

Egregio direttore,

sono Cinzia la lettrice e tifosa del Parma che ha scritto in primis per il gesto ignobile riguardo la maglietta sottratta al piccolo tifoso. Innanzitutto volevo scusarmi per aver confuso il calciatore ma grazie alle telecamere voi e lo staff del Parma calcio avete risolto il disguido.

Sono contenta che siete risaliti al piccolo scippato e che abbia a sua volta ricevuto il regalo ancora più importante, perché riconsegnata la maglietta con tutte le firme dei calciatori se le è strameritata. E poi ho visto lo stupore e l'emozione del bambino, e questo mi ha fatto commuovere. Purtroppo esiste il bene e il male, il buono è il cattivo.

Spero che in futuro non capiti più una situazione simile. Un abbraccio ed un cinque al bambino.

Parma, 30 ottobre