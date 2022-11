Misurina sempre nel cuore

Gentile direttore,

mi aggiungo alla fila dei sostenitori di Misurina quale località di cura per le malattie respiratorie, raccontandole la mia esperienza.

Era il 1951 avevo 5 anni e avevo una bronchite dietro l'altra ed il mio medico di famiglia il dottor Rinaldi, tramite la Pontificia, riuscì a mandarmi a Misurina.

Partii all'inizio di novembre e tornai alla fine di marzo, mentre l'anno dopo partii all'inizio di dicembre e tornai sempre alla fine di marzo. Nove mesi d'inverno immerso in un mondo innevato dove nelle passeggiate seguivamo le impronte degli animali selvatici. Il lago era completamente ghiacciato sul quale si svolgevano gare automobilistiche, ricordo una Aprilia bellissima. Nel secondo inverno, a 6 anni, ho frequentato la scuola elementare in modo da non perdere l'anno. Bellissimo il ricordo delle attività di intrattenimento a cui ci facevano partecipare. Bene, da allora, oggi ho 76 anni, non ho mai più avuto una bronchite. Misurina la porto sempre nel cuore e nella mente.

L'immagine dell'istituto Pio XII sul lago con lo sfondo del monte Sorapis la uso come desktop sullo smartphone e sul computer.

Noceto, 6 novembre