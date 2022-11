Caro direttore,

passando negli ultimi tempi da viale Vittoria, strada che percorro per recarmi al lavoro, ho notato come negli ultimi tempi non si vedano quasi più pusher, e tutto questo mi ha inorgoglito. Ho pensato di vivere in una città come Parma dove legalità e giustizia garantiscono una vita sana per me e le generazioni future! Ed io pensavo ad un sogno... Una vecchia canzone cantava così, poi svegliandomi da questo sogno ad occhi aperti, cosa leggo sulla Gazzetta? Lo spaccio di droga si è modernizzato, ora il fenomeno dello «shoefiti», cioè scarpe appese ai fili elettrici delle strade, fa da segnale per lo spaccio. Tutto questo mi rattrista e penso che le nostre leggi non siano sufficienti a tutelarci. Questi spacciatori non hanno nulla da perdere, stanno meglio in carcere con vitto e alloggio gratis, quindi per loro, dentro o fuori, non fa differenza, non hanno problemi come me, che mi alzo alle 6 del mattino per passare dalle loro strade e andare a lavorare per mantenere una famiglia.

Francesco Galdy

Sissa Trecasali, 12-11